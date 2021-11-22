市府官員不知540是何意？　台南藍軍希望加強年輕孩子自救權教育

▲台南市議員林美燕、曾培雅，關心孩子的自主權跟自救權教育及東區凱旋路拓寬案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

知道「540」代表的涵義嗎？台南市議員林美燕議會自由發言時，用影片讓備詢官員了解540真意，在美國一名被暴力挾持的女孩靠著手比540，成功在抖音送出訊息讓自己獲救，希望台南多加宣導並也期望廣推愛心衛生棉計畫。

曾培雅議員則期望台南引進國際指標大公司，帶動國外投資台南，讓年輕人願意在台南成家立業。

曾培雅指出，東區凱旋路拓寬案因鄰近平實營區，交通常打結，鄉親一直追問這條路公有地和私有共25個地主，現正協議議價，年底可以發包嗎？之前工務局克服後甲國中圍牆問題和東寧公園土地徵收問題，希望凱旋路也能比照辦理順利完成。工務局長蘇金安答說，若地主同意協議價購就不辦徵收，2022年上半年開工，明年年底可望完工。

曾培雅再問Ikea是個投資指標，說今年下半年會來台南投資，已經年底還未見蹤跡，六都中只有台南沒設廠，是否台南沒城市競爭力？國外公司若看Ikea在台南設廠，其他國際大公司投資意願也會增加，年輕人也會願意在台南落地生根，經發局應積極招商。經發局長陳凱凌答說，Ikea總公司來台南3次，仍在溝通中，台南今年招商有280多家投資案，投資金額達4百多億。

林美燕說，7月曾建議在校園內設置女性生理期需要的衛生棉，黃偉哲市長8月就開會討論，但黃市長忘了邀請議員參與，現在跨黨派聯合他黨議員將提案，請市府編列預算結合在地企業，進入校園設置免費衛生棉，提供給弱勢家庭女學生，

愛心衛生棉計畫，新北明年將編6千萬，全面提供國中女學生使用，花蓮也有愛心衛生棉計畫，台南應該修正。另外現在單親家庭多，如果是單親父親可能很難跟女兒談生理期，希望教育局能扮演好協助的角色。

林美燕也詢問在場官員，知道540代表的是甚麼意思，備詢官員大多不知，看了播放的影片終於了解，美國有名少女被歹徒挾持，在抖音比出540求救順利被救出，540代表的是被被家暴或挾持，國外統計新冠疫情間，人跟人緊密相處，家暴情況上升20％，台南市也應該防範。

黃偉哲市長說，未來宣布政策會檢討讓議員參與的時機，未來也會強化孩子的自主權跟自救權教育。