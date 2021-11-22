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林靜儀遭爆2016年提案反萊豬進口　顏寬恒：打臉她自己和民進黨

記者白珈陽／台中報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日舉行投票。不過有網友就挖出，2016年的一份議事會議紀錄指出，當年時任立委林靜儀曾提案要求政府「嚴禁瘦肉精美豬進口」，對此，對手顏寬恒痛批，「2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀跟民進黨！」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲顏寬恒痛批2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀跟民進黨 。（圖／記者白珈陽翻攝）

面對該不該讓美國萊豬繼續進口，臉書粉絲團「尚書大人真機靈」日前以「民進黨有國際標準後就不反對萊豬了」為題發文，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）於2012年就通過萊劑容許量標準，但根據一份2016年議事紀錄，當時時任立委的林靜儀仍提案「嚴禁瘦肉精美豬進口」。

該提案議事紀錄內容指出，「有超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視，另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾影響甚大，所以建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」。

▲林靜儀曾反對美豬進口！網曝2016年會議紀錄。（圖／翻攝自臉書）

▲林靜儀曾反對美豬進口！網曝2016年會議紀錄。（圖／翻攝自臉書）

此文不僅引起網友狠酸「凡雙標必留下痕跡」，林靜儀的對手顏寬恒也於22日表示，「2016年林靜儀在立法院主提案反對萊豬進口，但她現在又贊成萊豬進口，不只打臉民進黨，還打臉她自己。」顏寬恒說，民進黨說他們是依照國際標準，但CODEX在2012年就通過國際標準，2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀及整個民進黨，「他們整天要求別人說清楚、講明白，但他們自己是如何欺騙選民、和人民作對，他們有說清楚、講明白嗎？」

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