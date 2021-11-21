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社會 社會焦點 保障人權

自稱義消闖紅燈撞人　19歲女慘狀曝！母怒喊告：迄今不聞不問

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲劉母揚言提告。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區國光路一段大里橋北端13日晚間發生一起車禍，19歲的陳男與劉女遭駕駛自小客的賴男闖紅燈撞擊，造成劉女受傷，賴男自稱是義消，因為「趕勤務」才闖紅燈，卻遭別的義消跳出打臉賴男並非真正義消。劉母今日出面控訴，賴事後對於女兒傷勢不聞不問，手機也關靜音，甚至疑透過議員施壓，造成真正義消的困擾，將會對賴男提告。

劉母21日召開記者會，她出示19歲女兒車禍手術前的照片，不僅滿口是血、左腿骨頭還穿刺出皮膚，車禍造成劉女牙齒斷裂、牙齦跑位、腳開放性骨折及全身多處擦挫傷，目前仍在醫院治療中。

▲▼ 。（圖／劉母提供）

▲▼劉母出示女兒受傷情形。（圖／劉母提供）

▲▼ 。（圖／劉母提供）

劉母表示，車禍當天賴男就說是女兒他們騎太快撞他，原本對方表示會負責，但在醫院做完筆錄後卻掉頭就走，事後也不聞不問、手機關機。有別的義消跟她透露，其實賴男並不是真正的義消，不是裝蜂鳴器就是義消，且賴男疑似找來議員施壓，造成真正義消的困擾。劉母指出，將會對賴男提告。

本起事件源起，20歲的賴姓男子駕駛自小客車，沿大里區大里橋內側左轉車道左轉往環中東路七段方向行駛，因為闖紅燈撞上同是19歲騎機車雙載的陳男、劉女，造成2人受傷，雙方經酒測無酒精反應。

據了解，賴男自稱是義消，知道自己闖紅燈，但辯稱當時是為了趕去協助救護。後來也有義消跳出來反駁，駕駛者並非義消，只是一個非合法立案的救護團體成員，只能說是熱心民眾，肇事卻冒稱是義消，讓全國義消無端被污名化，非常不應該。警方查出賴男無照駕駛，訊後依違反交通號誌、無照駕駛、違反交通條例第18條第1項等罪移送法辦。

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