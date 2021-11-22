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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒批挺高端70多萬人出不了國　林靜儀：打疫苗不是為了出國

▲▼林靜儀在烏日區路口拜票，獲贈咖啡。（圖／林靜儀競辦提供）

▲林靜儀認為顏寬恒誤會疫苗功用，打疫苗並非為了出國。（圖／林靜儀競辦提供）

記者李忠憲／台中報導

台中中二選區立委補選只剩一個多月，國民黨參選人顏寬恒批民進黨對手林靜儀當初挺高端疫苗，造成70多萬人現在不能出國，成「四劑帝國」。林靜儀22日表示，顏寬恒「誤會」疫苗功用，打疫苗是避免感染及重症死亡，形成群體免疫，不是為了出國。

今天上午7點，林靜儀醫師與團隊在烏日區中山路、光德路口，向路過民眾拜票，揮手問好，更有支持者暖心送咖啡慰勞。結束後，林立刻到醫院看診。

▲▼顏寬恒公布競選主視覺「做事，不必講幹話」，還　找來韓國瑜前女發言人白喬茵。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒批林靜儀挺高端，造成70多萬人出不了國。（圖／資料照）

林靜儀對於顏寬恒批評表示，疫苗功能是讓個人免於感染或重症，以及讓台灣內部形成群體免疫、避免社區疫情蔓延，接種疫苗不是為了出國。各國入境政策有所調整，每個國家入境狀況有別，很多國家因為台灣疫情控制良好，入境免隔離，有些則因為自己國內防疫需求有所不同，台灣目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整，不是嗎？

▲▼林靜儀在烏日區路口拜票，獲贈咖啡。（圖／林靜儀競辦提供）

▲▼林靜儀在烏日區路口拜票，獲民眾贈送咖啡，十分開心。（圖／林靜儀競辦提供）

▲▼林靜儀在烏日區路口拜票，獲贈咖啡。（圖／林靜儀競辦提供）

她再次強調，接種疫苗的目的和功效是避免個人染病，以及在國內達成群體免疫，一旦有外國感染者進入社區，在社區內才不會造成傳播，讓國內疫情穩定，每個人可以正常生活、工作、旅遊、消費，這才是疫苗對於國家最重要的事。

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