顏寬恒批四劑帝國　周玉蔻：天哪！那是你對手的強項耶

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區立委補選開戰以來，一路被動回應的顏寬恒終於主動出擊，他昨晚出席活動時質疑民進黨對手林靜儀當初挺高端疫苗，現在打高端的民眾無法出國，變「四劑帝國」，要林靜儀說明。對此，名嘴周玉蔻反譏，「天哪，醫藥問題是你對手林醫師的強項耶！」

顏寬恒21日晚上參加台中市大台中醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會時受訪表示，請教林靜儀林醫師，當初大力支持高端疫苗，當初施打高端疫苗的70多萬人，現在打了疫苗不能出國，變成「四劑帝國」，對於這些人她要如何交代，打高端變成是一場騙局，對當初力挺及保證要做如何說明？

被問到因林靜儀是醫師，參加醫師節活動會不會覺得是林靜儀的主場？顏寬恒則表示，「我們每一年都來，不管是各個領域、行業及職業都是我們的好朋友，都是我們需要了解及參加的活動」。

對於顏寬恒的說法，近來槓上顏家的周玉蔻22日表示，「好敢诶！顏寬恒你知道什麼叫蛋白質疫苗？什麼叫RNA疫苗嗎？轉移焦點，也逃脫不了你和你家族不顧空污犠牲台中人健康、賺大錢的罪惡！」

「小冬瓜團隊果然有臥底、內奸！」周玉蔻指出，第一時間，出手攻擊對手林靜儀空降，沒兩天「在地牌」被顏寬恒好幾戶台中七期豪宅破功，在地主人說再也不敢當成護身符也就罷了，之後，質疑林靜儀的六筆房產引發連環爆，自家土地房屋多的數不清，資金來源、取得途徑，備受爭議又說不清楚，只好胡謅烏龍爆料、幹不幹話的鬼扯遮醜！事態擴大，小冬瓜已經變成縮頭烏龜的笑話，顏寬恒昨晚居然來了個絕地大反攻，拿高端疫苗做子彈！

周玉蔻直言，「天哪，醫藥問題是你對手林醫師的強項耶！以卵擊石，誰出的餿主意啊？記者今天一定要好好追問一下，顏立委補選候選人，你知道什麼叫蛋白質疫苗？什麼叫RNA疫苗嗎？高端，是那一種疫苗啊？小冬瓜 ？轉移焦點，也逃脱不了，你和你家族搶標煤炭裝卸倉儲業務，殘害台中人健康的事實！反對三接外移案，就是為了逼迫中火繼續使用燃煤機組，方便你和你家靠煤炭牟利！裝造空污賺大錢！」