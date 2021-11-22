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高大成曝疫情好轉關鍵！日本「愛乾淨」　台灣「自私好批鬥」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲高大成認為，防疫要做好，除了疫苗覆蓋率外，也跟「民族性」息息相關。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠疫情逐漸好轉，名法醫高大成針對各國防疫成果解析獨特觀點，他認為防疫要做好，除了疫苗覆蓋率外，也跟「民族性」息息相關。他說，像日本就是「愛乾淨」，時常擦拭物品的習慣有助清除病菌；台灣則「自私、愛批鬥」，看見有違規的人就會主動提醒甚至檢舉，雖然常鬧出糾紛，但也有效抑止疫情擴散；而美國儘管疫苗覆蓋率高，但多數人「懶惰、不喜戴口罩」，導致疫情仍持續處於感染高峰期。

高大成身為40年的日本女婿，透過長年往來日本，對其民情有深刻了解。他說，日本人很愛乾淨，使用過或是被人摸過的物品都會加以擦拭，這就降低了病毒的生存機率。另外，日本有一億兩千萬人口，他們非常自律，對於政策大多會遵守，但要是看見有人違規不戴口罩，日本人雖不會上前勸說、罵人，可是會一直用眼睛瞪，造成相當大的壓力，「除非是三流的地痞流氓，否則都會乖乖將口罩戴上」。

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愛乾淨、重視群體性的民族性格，加上日本第一劑疫苗覆蓋率破9成、第二劑破7成，高大成認為，這些都是讓日本疫情可以獲得控制的主因，他甚至大膽預測「新冠肺炎可能在日本會絕跡！」

至於防疫成績也同樣優異的台灣，高大成指出，除了地方政府執行中央命令確實，台灣人「自私、怕死、愛批鬥」的個性也是讓疫情趨緩的主因。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲高大成說，日本人愛乾淨、重視群體性，都是讓日本疫情可以獲得控制的主因。（圖／達志影像／美聯社）

他說，台灣人因怕被傳染，只要看到有人沒戴口罩就會直接上前勸說或檢舉，無形間成了一股全民運動。但他也說，台灣人的口氣會很直接，甚至有些人會帶著怒氣質問為何不戴口罩，「大多數的台灣人自尊心都很強，被公開指責很容易造成糾紛」，高大成舉例，像桃園超商店員命案可能就是如此發生，「不用把別人罵到一文不值，要留餘地，互相的心情很重要。」

而美國、新加玻等地，高大成表示，雖然上述2地疫苗覆蓋率高、完整接種2劑疫苗，但他們都是懶得戴口罩，美國人甚至衛生習慣也不好，常常還沒洗澡脫鞋就爬上床睡覺，「懶惰性格就會讓防疫破功。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台灣疫苗覆蓋率高。（圖／記者白珈陽攝）

另外，多名流行病學專家認為新冠病毒未來將會「流感化」，高大成卻不這麼想，他反倒預測「新冠病毒將會絕跡！」他指出，他一直認為新冠肺炎是從中國的實驗室不小心流出，新冠肺炎死亡率高達5至8%，但流感死亡率才0.2%，不符合流感「高傳染率、低死亡率」的定義。

高大成表示，假如未來新冠肺炎真的被疫苗覆蓋率擊敗、突然消失，「那新冠一定是人工製造的」，他解釋，一個病毒要出現是需要經過大自然演變，就算是被自然淘汰也不可能完全消失，若是因疫苗、抗體普及而突然消失，那就是人工的。

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