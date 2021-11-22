獨／攀守城大山失聯30小時　台中男虛弱現身：不敢再獨自入山了

▲李男今日自行走下山，身體虛弱無生命危險。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／南投報導

台中市李姓男子20日獨自攀登埔里守城大山，原與妻子約定當日下山後要在登山口會合，未料妻子卻遲遲等不到人，打了手機也不通，焦急地求助警消以及PO網請求登山民眾協尋，但始終沒有進一步消息。22日上午9時許，李男自行走下山，向附近民宅借電話給妻子報平安，初步了解，原來李男走錯登山路線迷了路，又因手機沒電無法向外界聯絡，幸這2日天氣晴朗，減少失溫危險，目前李男僅身體有擦挫傷、因沒進食略顯虛弱，無生命危險。

李妻原與丈夫約定20日下午要在守城大山登山口會合，但時間到了人卻沒出現，打手機也聯絡不到人，遂於臉書社群《肉腳登山隊》po文求救，「我的先生11/20早上六點半至守成大山登山口，從當天下午2:45失聯，如果這兩天有到守成大山的山友，能幫我看看有沒有他嗎？謝謝」。

協尋貼文一出，隨即有山友分享到其他社群，也點出守城大山「叉路太多，怕是回程走錯方向了」，南投消防局第二大隊成立前進指揮所，與仁愛分局派出多名人員入山搜救，希望能發現李男的行蹤，但經1天1夜仍沒消息。

今日上午9時許，李男自行下山並向民宅求救，家屬目前已趕赴現場與李男會合，家屬說，相當感謝搜救人員辛苦幫忙找人，李男說，因不慎走錯路線導致迷路，讓外界勞師動眾救援相當不好意思，以後爬山會結伴而行，不敢再獨自一人入山。