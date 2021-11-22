黃士修稱核廢料不少人搶著要　民進黨團：先去說服侯友宜、朱立倫

▲重啟核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

核四重啟公投領銜人黃士修21日表示，核一、核二、核三廠區已有核廢料，只要封裝好、有錢領的核廢料，「我敢跟你賭，絕對有不少人搶著要」。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，他應該先去說服新北市長侯友宜、時任新北市長的國民黨主席朱立倫，立場才具備正當性。

總統府發言人Kolas Yotaka日前在臉書批評，黃士修至今未回答「蘭嶼核廢料若遷出要放在哪裡」、「 重啟核四所產出的核廢料要放在哪裡」等問題，黃士修則反嗆，只要封裝好、有錢領的核廢料，「我敢跟你賭，絕對有不少人搶著要」。

民進黨立法院黨團22日上午召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會，蔡適應受訪時表示，目前的核廢料主要放在3個地方，分別是核一廠、核二廠、核三廠跟台東蘭嶼。

蔡適應說，黃士修可以去問一下這3個縣市，對於現在核廢料放在他們縣市，他們高不高興、滿不滿意，「其實只要去問這3個縣市長，他們就會告訴你他們的答案」，所以黃士修不需要講一些錯誤、似是而非的議題。

蔡適應強調，從以前到現在，就他所理解到的，沒有一個縣市政府，表達對於核廢料的歡迎，都是反對核廢料放在他們縣市，而目前核一、核二廠的乾式貯存場，歷經朱立倫到侯友宜都是反對的，「我想他先去說服他們兩個人，立場才具備正當性」。