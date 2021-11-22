網友灌爆蔡英文臉書「還在搞公投」　趙少康：不知民間疾苦的總統

記者徐政璿／台北報導

桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨（21日）凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文臉書貼文並未談論此事，引爆網友怒嗆「還在搞公投」。對此，資深媒體人趙少康也在該篇貼文回應，「有一個背離民意、不知民間疾苦的總統，真是台灣人的大不幸。」

桃園市龜山區一名蔡姓店員21日凌晨4時許規勸蔣姓男子戴口罩，未料蔣男心生不滿，去而復返，持刀猛刺店員左胸3刀，店員踉蹌逃出店外，隨即倒臥血泊，經緊急送醫，仍傷重不治。

在社會震驚的同時，蔡英文的臉書貼文是到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，引爆網友怒火。

許多網友灌爆留言區：「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」、「您看起來很快樂耶」、「請重視治安問題，不要再那邊搞政治了」、「被換臉比店員被殺害更重要？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳跟大家關心的事情都不太一樣耶」。

還有民眾悲喊，「社會悲劇一直在發生，救救我們這些平民百姓好嗎」、「自屏東挖眼案開始後蔓延全台，而政府現在只關心公投與立委補選，人民死活看起來根本與妳無關」、「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提，人民活該嗎？」、「蔡英文總統我若勸人戴口罩會被殺嗎？」

趙少康昨晚10時也留言回應，「請總統勇敢正視社會安全網補不好、物價飛漲民生痛苦的事實，不要只會剪綵、放煙火、操弄抗中保台玩政治。面對台灣成為『四劑帝國』、社會治安敗壞、藻礁被毀、食安不保、電不夠用，妳還持續沉默。有一個背離民意、不知民間疾苦的總統，真是台灣人的大不幸。」

▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）