　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網友灌爆蔡英文臉書「還在搞公投」　趙少康：不知民間疾苦的總統

記者徐政璿／台北報導

桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨（21日）凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文臉書貼文並未談論此事，引爆網友怒嗆「還在搞公投」。對此，資深媒體人趙少康也在該篇貼文回應，「有一個背離民意、不知民間疾苦的總統，真是台灣人的大不幸。」

桃園市龜山區一名蔡姓店員21日凌晨4時許規勸蔣姓男子戴口罩，未料蔣男心生不滿，去而復返，持刀猛刺店員左胸3刀，店員踉蹌逃出店外，隨即倒臥血泊，經緊急送醫，仍傷重不治。

在社會震驚的同時，蔡英文的臉書貼文是到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，引爆網友怒火。

許多網友灌爆留言區：「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」、「您看起來很快樂耶」、「請重視治安問題，不要再那邊搞政治了」、「被換臉比店員被殺害更重要？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳跟大家關心的事情都不太一樣耶」。

還有民眾悲喊，「社會悲劇一直在發生，救救我們這些平民百姓好嗎」、「自屏東挖眼案開始後蔓延全台，而政府現在只關心公投與立委補選，人民死活看起來根本與妳無關」、「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提，人民活該嗎？」、「蔡英文總統我若勸人戴口罩會被殺嗎？」

趙少康昨晚10時也留言回應，「請總統勇敢正視社會安全網補不好、物價飛漲民生痛苦的事實，不要只會剪綵、放煙火、操弄抗中保台玩政治。面對台灣成為『四劑帝國』、社會治安敗壞、藻礁被毀、食安不保、電不夠用，妳還持續沉默。有一個背離民意、不知民間疾苦的總統，真是台灣人的大不幸。」

▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

▲▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

▲▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

▲▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
大S「只見4次面」就結婚！　認定汪小菲：第一眼就知
快訊／板橋31歲騎士撞分隔島爆頭亡　酒測值爆表
超商店員遭刺死　口罩政策要調整？陳時中回應了
紙雕師揮刀「不知刺哪」！　超商店員死因曝
高端加打嗆「不然要怎樣」　陳時中認失言：講得不好
台股萬八「最後一顆珍珠」　達人點名這4檔可上車
NBA流血衝突！他被詹皇打爆「血流滿面」
30歲後還在超商打工「什麼心態」　網曝：打爆一堆傳產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民憂爆炸！北投焚化廠突噴「大量白煙」　廠方解釋：1爐管破裂

網友灌爆蔡英文臉書「還在搞公投」　趙少康：不知民間疾苦的總統

役男遭罰冷風中脫衣「連拔9主官」　基層部隊憂打擊領導士氣

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

中國降級立陶宛剩「代辦級」　陸委會呼籲：尊重國際秩序

黃韋鈞揪戴瑋姍、吳崢組「台大政治系連線」　啟動公投宣講

李問這次不扮「馬祖淡菜」了！　演出《重返前線1979》舞台劇

馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

「國際現在重視亞洲局勢！」　文總用4大力量凸顯馬祖特色

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

清大學霸上課不畫重點拒分心！　他揭K書4祕技：課後筆記才重要

民憂爆炸！北投焚化廠突噴「大量白煙」　廠方解釋：1爐管破裂

網友灌爆蔡英文臉書「還在搞公投」　趙少康：不知民間疾苦的總統

役男遭罰冷風中脫衣「連拔9主官」　基層部隊憂打擊領導士氣

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

中國降級立陶宛剩「代辦級」　陸委會呼籲：尊重國際秩序

黃韋鈞揪戴瑋姍、吳崢組「台大政治系連線」　啟動公投宣講

李問這次不扮「馬祖淡菜」了！　演出《重返前線1979》舞台劇

馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

「國際現在重視亞洲局勢！」　文總用4大力量凸顯馬祖特色

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

民憂爆炸！北投焚化廠突噴「大量白煙」　廠方解釋：1爐管破裂

桃園移工餐廳業者未落實小黃卡檢查　警批「要錢不要命」

「沒公權力卻要代管防疫責任」宅神怒政府無能：超商店員超倒楣

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

詹皇遭驅逐！AD末節獨攬12分3火鍋2抄截　湖人逆轉活塞止3連敗

超夯85吋電視狂砍4萬！好市多「黑色購物節」優惠商品一次看

快訊／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡　酒測值破表

快訊／第15輪明開放預約！指揮中心下午2點說明

30歲以下年輕人瘋股市！新開戶人數居冠　台股逆轉年輕化

獨家／女兒也知道鷹眼和黑寡婦「那些事」？　傑瑞米雷納親口解答

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

政治熱門新聞

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

中國降級立陶宛　陸委會籲尊重國際秩序

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

黃韋鈞揪戴瑋姍、吳崢組「台大政治系連線」　啟動公投宣講

李問這次不扮「馬祖淡菜」了！　演出《重返前線1979》舞台劇

馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

今累積9架次共機擾台　還嗆我空軍「台灣地區飛機」

「國際現在重視亞洲局勢！」　文總用4大力量凸顯馬祖特色

李問會晤日本駐台代表泉裕泰　要讓日本旅客喜愛馬祖

陸決定降級與立陶宛外交關係　外交部：可笑、不值一評

役男遭脫衣連拔9主官　基層憂打擊領導士氣

顏清標土地轉售離婚媳？　她：顏寬恒規避2件事

更多熱門

相關新聞

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

面對1218四項公投，民進黨立委湯蕙禎揭開龍潭序幕，邀請立委鄭運鵬、前議員張肇良等擔任助講員，說明四個公投案，並詳細論述公投四個不同意的重要性。接著，再由經濟部政務次長曾文生、桃園市長鄭文燦接力開講，全力訴求「四個不同意，台灣更有力」。

不能讓萊豬公投案通過的原因

不能讓萊豬公投案通過的原因

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

批店員遭刺死蔡英文卻只顧發文　國民黨轟：玩到忘記自己是總統

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

關鍵字：

蔡英文萊豬美豬公投國民黨藍營四個同意綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

好市多「黑五首日」精選商品先看！

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

買鹹酥雞加點30元九層塔　他回家開袋看傻

烤肉店隔壁桌潮男穿未發售限量球鞋　抬頭一看是GD本人

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

唐綺陽預告下週「又忙又累」！2類人恐有事件發生

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面