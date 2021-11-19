漢神周年慶登場高雄券卻「發放完畢」　是否加碼？業者說話了

▲高雄百貨龍頭漢神百貨周年慶壓軸登場，消費滿2千有機會開賓士回家。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄百貨龍頭漢神百貨周年慶將於25日壓軸登場，今年大手筆祭出156萬Mercedes Benz A180摘星版名車特獎，消費滿2000元就有機會把賓士開回家，業者預估此波強打優惠和振興券多重優惠，盼能達29.5億業績目標。不過針對經發局調控百貨業高雄券額度，目前份數已發放完畢，是否再加碼發放，業者笑中語帶保留，「應該是蠻有機會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市政府推出「高雄開就賺」對接中央振興五倍券，百貨消費滿5千可兌換1千元高雄券。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府振興活動「高雄開就賺」，民眾持紙本振興券到百貨業消費滿5000元，就可立即兌換1000元高雄券，不少民眾「早買早享受」，已有不少百貨業已提前達到經發局預估目標，因此11月6日起調控百貨業高雄券發送額度，但這讓周年慶壓軸登場的漢神百貨也大喊可惜。

▲漢神百貨數位行銷部協理袁永慧。（圖／記者許宥孺攝）

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，政府發放五倍券以及高市府發放的高雄券，時間剛好就是百貨周年慶時間，民眾看準優惠馬上消費，對百貨公司第三季業績因疫情影響，確實有很大復甦，「但因應市府政策，目前高雄券限量份數已全數兌換完畢，百貨仍和經發局做溝通，經發局也能明白民眾和業者的期望，『所以應該是蠻有機會的』」。

漢神百貨週年慶即將於11月25日~12月26日壓軸登場，回饋方面，最受矚目的化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；另外於11月25日至28日，首四日及12月9日至12月12日雙12檔期，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F-3F精品區滿2萬送1000等購物回饋，首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1000服飾券，B1F珠寶單筆8萬送8000等多重優惠。

▲漢神百貨周年慶壓軸登場，消費滿2千就有機會開賓士回家。（圖／記者許宥孺攝）

振興券加碼部分，漢神百貨6F家庭用品首四日除了滿1萬送1000之外，若以振興券消費更加送200元餐飲券(限量1000份)，最高回饋達12%；化妝品業種除了祭出眾多全台壓軸獨家超神特惠組及下殺優惠，同時推出以紙本振興券購買各大品牌的強打商品，就加贈500點的漢神會員點數及100元商品券；而4F名品也推出以振興券購買品牌精選商品，即可獲贈100元禮券。

袁永慧表示，漢神巨蛋週年慶圓滿達標26.5億，接棒的漢神百貨目標為29.5億，兩館週年慶業績合計56億，較去年成長3.1%。「消費2千元就抽賓士，是非常划算的投資！」袁永慧說，這次漢神百貨祭出賓士A180摘星版特獎，市值156萬，消費越多，中獎機率越高；此外，今年特別由國際知名華裔設計師Daniel Wong親手操刀時尚會員禮，收藏價值高。

▲義大世界購物廣場周年慶19日開跑。（圖／義大世界提供）

另外，義大世界購物廣場強檔週年慶也於19日正式開跑，活動為期一個月，700個品牌將有超值驚喜回饋，COACH商品全面5折起；ARMANI OUTLET全面3折起，2件再9折，3件打8折；HUGO BOSS指定單品5折起；MICHAEL KORS全面4折起；多家精品霸氣推出買1送1限量組合；大人小孩都很愛的GAP推出11月19日至12月2日期間只要消費滿2000現折200、消費滿4000折500，消費滿額就送限量禮品。

▲▼義大世界購物廣場周年慶,，館內700個品牌寄出超值回饋。（圖／義大世界提供）

12月18日是義大世界購物廣場11歲生日，特別加碼推出當日壽星憑E卡及身分證件即可免費兌換義大世界購物廣場100元電子抵用券，還可有機會參加點數加倍送，最高可得到11倍點數回饋，數量有限先搶先贏；另外週年慶期間為了回饋E卡會員，憑E卡全館當日消費滿1111元，即可兌換摸彩序號乙組，週週抽iPhone13等多項大獎，買越多中獎機會越高。

【更多新聞】

豬豬國道跳車逃亡釀塞車 警方手忙腳亂逮捕牠後下場竟是這樣

高雄驚現「球棒私刑團」！ 電擊亂棒狂毆畫面曝：手腳都要給你斷

高雄跨年「高流舞台」主持名單曝 蔡昌憲揭「紅毯女神」迎2022

高雄外送美食排行出爐！第1名不意外、米血殺出血路 珍奶竟落榜

義大醫療走向屏東！2025年營運 將有遊樂場、購物、電影院