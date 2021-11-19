「講不贏就惱羞耍低級」　黃捷諷黃士修：公投比知識量不是比音量

▲黃捷批黃士修講不贏就恐嚇耍低級。（圖／翻攝黃捷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中選會昨（18日）舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投提案方代表黃士修對著台電核能處長許永輝嗆「許處長你的身家安頓好了吧？」各界批評聲浪不斷，也引爆與民進黨的互嗆提告。高雄市議員黃捷19日批評，黃士修提不出科學數據就恐嚇，侮辱科學精神和台灣人的智慧，「科學講不贏就惱羞耍低級」。

黃捷透過臉書呼籲，「辯論，不必恐嚇人」，指黃士修在公投說明會上當眾恐嚇台電核能發電處處長許永輝說：「我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？」，遭到撻伐後還繼續嗆「想怎麼樣？你有種就去反告我恐嚇啊」。

黃捷批評，這種跋扈的流氓行徑，理性善良的台灣人真的難以接受。代表方要秀的是知識量，不是音量；民眾比較的是誰有道理，不是誰無理。

黃捷強調，黃士修不僅連「科學數據」都提不出來，還被打臉連「安檢報告」和「試運轉測試報告」都搞不清楚，甚至說出「兩公里的S斷層是怎樣？按摩棒超自然震動喔」這種想掩飾自己尷尬卻讓全場尷尬癌發作的言論。

黃捷認為，這場發表會，不僅把這個偽專家打回原形，照妖鏡也照出黃士修「科學講不贏就惱羞耍低級」的本性。科學來自於人性，黃士修的發言既不科學更沒人性。他公然侮辱台灣的專家，侮辱的不僅是許處長、侮辱的更是科學精神和台灣人的智慧。