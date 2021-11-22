中國降級立陶宛剩「代辦級」　陸委會呼籲：尊重國際秩序

▲駐立陶宛台灣代表處於18日正式掛牌設立。 （圖／外交部提供）



中央社

中國21日宣布將與立陶宛的外交關係降級，大陸委員會對此表示，對岸應尊重國際規則秩序與台海現實，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

立陶宛允許台灣在當地設立代表處，中國官方在連日升級警告批判力度後，21日宣布將兩國外交關係降至代辦等級。

陸委會對此表示，台灣與立陶宛相互成立代表處、發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中方所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會指出，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散布其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。

陸委會表示，駐立陶宛台灣代表處正式成立、意義重大，彰顯雙邊共享核心價值及人民深厚的友誼，這是主權國家應有作為和台灣人民的共同期待，國際社會均支持肯定。正告對岸尊重國際規則秩序與台海現實，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。一些國家雙邊關係惡化、但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。