陸決定降級與立陶宛外交關係　外交部：可笑、不值一評

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

大陸外交部21日表示，由於立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中方決定將兩國外交關係降為「代辦級」。對此，我國外交部表示，立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩，而中國政府的舉動只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，「甚是可笑，卻不值一評。」

對於陸外交部提到，11月18日，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

外交部指出，立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩。立國跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。



對於中國外交部發表聲明，稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，外交部表示，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。中華人民共和國從未統治台灣，和我國互不隸屬，我國事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。

外交部指出，我國和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因爲中國政府要求或生氣而停止。中國政府爲了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。