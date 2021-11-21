馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

▲「馬祖國際藝術島」主視覺。（圖／文總提供）



記者陶本和／南竿報導

文總、連江縣府21日召開「馬祖國際藝術島」記者會，宣告主題為「島嶼釀」的藝術祭正式起跑。至於本次主視覺，則由設計師馮宇操刀，並由知名攝影師鄭鼎歷經七天、日夜晨昏的等待與拍攝，從1000多張照片，選出三張作為本次藝術島的主視覺。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開。

根據規劃，預計有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼「馬祖國際藝術島」主視覺由馮宇操刀。（圖／記者陶本和攝）



至於本次藝術島的主視覺，則是由設計師馮宇操刀，並由知名攝影師鄭鼎歷經七天、日夜晨昏的等待與拍攝，最後再從1000多張照片，選出三張，他們認為最能傳遞策展主題的馬祖意象，作為本次藝術島的主視覺。

馮宇表示，我們透過三張都有窗但景色不同的系列稿，帶領大家用新的觀點，觀看馬祖過往的積累，參與生活與文化的現場，帶著新的可能跨出窗景，走進真實的馬祖，體驗馬祖真正的韻味與改變。

至於Logo，馮宇認為，在認識地域的時候，要用「網絡」來認識，而他也思考馬祖的輪廓是什麼？因此決定透過勾畫出馬祖，並交織成各自的網絡，藉由網絡延伸到「馬祖國際藝術島」，把「島跟島」，同時把「島跟人」，「馬祖跟藝術」串連在一起，把「馬祖跟世界」串連在一起。

在配色上，馮宇選了「海天藍」跟「暗夜藍」，這象徵馬祖充滿堅毅跟魅力的寶石，除了藍色之外，也參考了之前設定過的顏色計畫，把各地風貌的顏色融合在主視覺，未來可以根據不同的活動或團隊，讓它賦予不同色彩。

▲馮宇勾勒出馬祖的輪廓，作為活動Logo設計。（圖／記者陶本和攝）

▲在配色上，馮宇選了「海天藍」跟「暗夜藍」，這象徵馬祖充滿堅毅跟魅力的寶石。（圖／記者陶本和攝）