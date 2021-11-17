振興萬華！艋舺青山宮靈安尊王祭典　推5大睦鄰措施

▲艋舺青山宮靈安尊王祭典活動記者會暨捐贈儀式記者會。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

對艋舺人來說，2021年是個不平靜的一年，受疫情衝擊，居民人心惶惶、嚴重影響經濟生活。對此，艋舺境主青山宮靈安尊王仍鎮守給予民眾心靈的慰籍，11月疫情趨緩，適逢艋舺青山宮靈安尊王聖誕，青山宮將於11月24、25日舉行暗訪，26日進行萬華區全區遶境。

素有當地「小過年」之稱的艋舺青山宮祭典，不僅是國內指標性的年度宗教盛事，也盼藉由延續傳統文化，融合民俗信仰慶典與振興觀光，將青山祭提升為台北吸引國際旅客的特色觀光亮點。

艋舺青山宮表示，為改善遶境時間過長、及紅壇舞台噪音，影響民眾生活起居及夜間休息，艋舺青山宮與台北市政府經過多次檢討會議，今年遶境活動將採取5項睦鄰措施，包括：一、活動需於午夜12時前結束；二、夜間10時後不再施放鞭炮；三、遵守防疫相關規定；四、紅壇、舞台設置位置需依相關法規申請；五、紅壇、舞台於會勘後始得設置。

對於本次活動，17日舉行「艋舺青山宮靈安尊王祭典活動記者會暨捐贈儀式」記者會，台北市政府民政局吳坤宏副局長、嘉義縣翁章梁縣長、台北市議會吳沛憶、劉耀仁、林瑞圖及郭昭巖等議員、以及文化總會李厚慶副祕等人均出席。

艋舺青山宮委員郭懿堅代表黃清源主任委員致詞表示，回顧過去100多年，青山宮靈安尊王護祐萬華地區平安度過每一次的挑戰和疫情，去年很不好意思因為擴大舉辦導致噪音，今年起我們會回復傳統、找回初衷，轉向更多嘉年華式的文化活動，也帶回更多人情味，承襲文化傳統與信仰。

吳坤宏表示，青山宮是歷史悠久的大廟，每年的祭典非常盛大，這幾年廟方不斷從事社會公益、回饋鄉里，今年的祭典，在市府與廟方的努力下，做了一些調整，希望能夠展現最優質的廟會文化。

無黨籍立委林昶佐也表示，過去一年來，青山宮依照市府的規定，來就祭典的形式做調整，希望能夠創造與現代都會生活共存共榮的廟會活動形式，而新創、年輕的團隊加入，也讓整個祭典展現不同的創意。

他說，萬華是今年五月以來受到疫情受到最嚴重衝擊的地區，很高興如今總算可以重新振作，相信這次活動能綻放最亮眼的光芒，一起振興萬華。

另外，文化總會副秘書長李厚慶表示，文總這幾天一直在努力連結在地，也跟不同的宗教信仰結合，用多元跨界的形式吸引更多年輕人認識傳統文化，萬華大鬧熱就是透過文創及音樂，打造結合老城魅力的生活節品牌。

李厚慶說，今年萬華受到疫情衝擊，在地也攜手合作，串連優質店家推出網購商品，在網路上受到很多朋友的迴響，這次11月20日的音樂祭和市集，歡迎大家一起來萬華大鬧熱「興萬代、振八方」。

另外，艋舺青山宮也將於11月21日，在廟前舉辦大型演唱會，邀請12組藝人重量級卡司，包括：玖壹壹、李佳薇、邱振哲、草屯囝仔、陳零九、戴愛玲、畢書盡、黃明志、陳芳語及高爾宣等多組歌手輪番上陣。

同時，將於11月19日晚間18：20至12：30，在艋舺青山宮前舉辦「台日相約賀青山」的台日文化交流晚會，邀請9組在台日籍或友日的藝人及表團演出。

而由文化總會所舉辦結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」活動，則以「興萬代、振八方」為主題，推出系列講座及小旅行等靜態活動，並於11月20日舉辦音樂祭、市集，音樂祭將開3舞台，邀請滅火器、拍謝少年等16組表演團體及歌手輪番登台，市集更在貴陽街以5大主題邀40個團隊店家，將萬華之飲食、技藝、穿搭、文創精華展演至常民街上，邀請大家一起感受萬華的人情味，也為即將登場的艋舺青山宮祭典暖身。

艋舺青山宮表示，11月24至26日的廟會暗訪及遶境、11月21日的大型演唱會等二大活動，以及11月19日的「台日相約賀青山」的台日文化交流晚會，加上文化總會舉辦的生活節品牌「萬華大鬧熱」將於11月20日推出音樂祭與市集，相關活動彼此相互搭配，期待年度聖典艋舺青山祭，能為萬華帶來消費人潮，並吸引更多年輕人重新認識舊城區之美。

▼艋舺青山宮靈安尊王祭典活動記者會暨捐贈儀式記者會。（圖／文化總會提供）

