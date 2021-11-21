「國際現在重視亞洲局勢！」　文總用4大力量凸顯馬祖特色

▲文化總會秘書長林錦昌。（圖／文總提供）



記者陶本和／南竿報導

文總、連江縣府21日召開「馬祖國際藝術島」記者會，宣告主題為「島嶼釀」的藝術祭正式起跑；特別的是，本次也邀請日台協會代表泉裕泰與會。對此，文總秘書長林錦昌受訪表示，國際重視現在亞洲局勢，撇開軍事、政治，馬祖是二戰後的遺址，重新成為世界關注的地方，希望用文化、包容、融合、開放的力量，凸顯馬祖的特色。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開。

根據規劃，預計有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）



林錦昌說，他發現馬祖在地很多文史工作者、年輕返鄉青年、在地創生，而文總所想到的，是怎麼讓這麼好、這麼豐富的文化，可以讓國人與國際友人看到。

「馬祖早就準備好了！」林錦昌表示，馬祖這譚酒已經釀了幾十年，但還沒有機會細細品嚐，所以決定不再等了，要跟國人、國際友人一起品嚐，「希望明年春天開始，每兩年就來品嚐一次，品嚐馬祖的美好」。

特別的是，本次活動邀請了日台協會代表泉裕泰與會，在未來與國際或日本的連結上，林錦昌受訪時表示，前年的想法就是「國際」，而國際其實比我們更重視，現在亞洲局勢的關係，撇開軍事或政治，馬祖其實是過去二次大戰後的冷戰遺址，現在又重新成為世界關注的地方，希望用文化、包容、融合、開放的力量，來凸顯馬祖的特色。

林錦昌表示，當初其實希望先以亞洲，包括日本這些國家，今天跟泉裕泰、縣長討論如果明年疫情趨緩，其實不一定等到兩年藝術祭，希望長期利用現有的陣地、碉堡，很多藝術家都很喜歡，希望可以來做短期或長期的駐村計畫，跟在地的青年學子或文藝創作的人，做藝術交流的對話，每兩年就會有更多藝術家來，就可以越來越積累，越來越豐富。

▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

