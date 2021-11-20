萬華大鬧熱登場！　玖壹壹、黃明志、陳芳語明艋舺青山宮開唱

▲疫後振興老城區首部曲，萬華大鬧熱今登場。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

台北萬華今年中因疫情受重創，文化總會今年則再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，20日舉辦開幕式，為精彩的音樂祭及市集揭開序幕，活動邀來滅火器、拍謝少年等16組團體輪番登台；接著，艋舺青山宮於21日，在廟前舉辦大型演唱會，邀請玖壹壹、李佳薇、邱振哲、草屯囝仔、陳零九、戴愛玲、畢書盡、黃明志、陳芳語及高爾宣等多組歌手開唱

萬華是深具歷史街廓、空間紋理、現代商圈與人文面貌多元共存的舊城區，在160多年前，當地經歷嚴重瘟疫，漁民迎請青山靈安尊王鎮煞、安撫人心；此後，每年靈安尊王誕辰的祭典，便成年度盛事，在當地被視為「小過年」，更成為國內宗教民俗文化的重要資產。今年萬華雖受到疫情衝擊，但在地居民及團體發揮最強的力量，展現堅韌及人情味，在疫情趨穩後逐漸復甦。

文化總會指出，為了透過設計力、創意力與策展能量，讓民眾看見台灣傳統宮廟與文創交織出精彩的篇章，去年首度舉辦「萬華大鬧熱」便吸引32萬人次。

▼疫後振興老城區首部曲，萬華大鬧熱今登場。（圖／文總提供）



文總表示，今年再度於青山王遶境前推出「萬華大鬧熱」，邀請民眾觀賞多元音樂演出、市集文創巧思、經典宗教文化，品嘗萬華在地美食，用正面力量支持萬華、振興萬華。

對此，文總中午在艋舺青山宮前，為萬華大鬧熱的音樂祭及市集舉行開幕式，文化總會副會長江春男、在地立委林昶佐、議員吳沛憶、贊助單位臺灣企銀副總邱松歲、文總副秘李厚慶、以及交通部觀光局代表、艋舺青山宮與大甲聖母宮等代表均共襄盛舉。

在地的直興市場自治會會長張桂香也到場支持，她表示，「很期待活動幫助萬華再現風華，歡迎國人來感受醇厚的人情與豐富的文化！」

開幕式先由深耕台中許久的大甲聖母宮特別熱情支持及安排的「雷昇傳藝劇團」帶來「開幕福讚」演出，為活動帶來誠摯的祝福。江春男副會長致詞時表示，沒有艋舺就沒有台北城的繁華，艋舺對台灣來說非常重要，萬華大鬧熱是文總連結在地、結合傳統與文創的代表品牌，慶幸今年能在關鍵時刻再度為萬華貢獻心力。

林昶佐則表示，萬華走出疫情陰影，迎接慶典，這也在創造傳統祭典和都會生活共存共榮的模式，歡迎大家一起來振興萬華。吳沛憶則說，萬華正在從疫情後重振，萬華不會被打倒，我們都以萬華為榮。

▼疫後振興老城區首部曲，萬華大鬧熱今登場。（圖／文總提供）



文總表示，今年「萬華大鬧熱」以「興萬代、振八方」為主題，推出系列講座及小旅行等靜態活動，音樂祭更在百年宮廟或市場菜攤上搭設極具特色的「青山、清水、直興」3大舞台，邀請滅火器、拍謝少年、黃玠、溫蒂漫步、Mong Tong、臺北爵士大樂隊、草屯囝仔、春麵樂隊、恐龍的皮、žž瑋琪、孩子王、查勞‧巴西瓦里、王水源、FUTURE AFTER A SECOND、非人物種、Yappy等16組表演團體為萬華讚聲。

文總指出，今年的市集由熟悉台灣老城社區與文史特色的「舒喜巷」策展，在貴陽街以5大主題邀40個團隊店家，將萬華之飲食、技藝、穿搭、文創精華展演至常民街上，邀請大家一起感受萬華的人情味。開幕式也由舒喜巷創辦人黃飛霖，親自為來賓與媒體導覽市集攤位。

「萬華大鬧熱」於11月20日落幕後，隔天將由艋舺青山宮於11月21日，在廟前舉辦大型演唱會，邀請玖壹壹、李佳薇、邱振哲、草屯囝仔、陳零九、戴愛玲、畢書盡、黃明志、陳芳語及高爾宣等多組歌手開唱。艋舺青山宮的祭典，則包括11月24至26日的廟會暗訪及遶境。

▼疫後振興老城區首部曲，萬華大鬧熱今登場。（圖／文總提供）

