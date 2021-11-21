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「馬祖國際藝術島」明年登場　泉裕泰親臨南竿讓他想起瀨戶內海

▲▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／記者陶本和攝）

▲文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

記者陶本和／南竿報導

文化總會、連江縣政府21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，宣告主題為「島嶼釀」的藝術祭，從2022年2月12日正式展開，打造兩年一度，屬於馬祖自己特色的瀨戶內海藝術祭；而日台交流協會會長泉裕泰也親臨與會，他致詞時表示，這是溫馨的邀請，今天特別的緣分，把日本跟馬祖連結起來，希望以後會有更多美麗的緣分。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式展開。

林錦昌表示，這個故事是2018年到馬祖參加元宵節活動，當時很驚艷也很感動，這在台灣看不到的宗教信仰活動，把整個聚落、老老小小聚在一起，所以從此愛上馬祖，後來每年都會到馬祖，每次來就更愛上、更迷上這裡。

林錦昌說，他發現在地很多文史工作者、年輕返鄉青年、在地創生，而文總所想到的，是怎麼讓這麼好、這麼豐富的文化，可以讓國人與國際友人看到。

「馬祖早就準備好了！」林錦昌表示，馬祖這譚酒已經釀了幾十年，但還沒有機會細細品嚐，所以決定不再等了，要跟國人、國際友人一起品嚐，「希望明年春天開始，每兩年就來品嚐一次，品嚐馬祖的美好」。

▼文化總會、連江縣政府21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

▲▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／記者陶本和攝）

在本次記者會上國際級的亮點，正是連江縣政府與文總特別邀請日台交流協會會長泉裕泰與會。泉裕泰在致詞時表示，這是他第一次到馬祖這個美麗島嶼，昨天降落南竿時，就聞到大海的香味，讓他想起距離他故鄉不遠的「瀨戶內海」。

泉裕泰表示，很感謝這次邀請，這緣份也很特別，他在今年4月份時，寫了信給台灣所有縣市長，那時候就提到，希望可以跟地方政府推動日台文化交流，但不久之後疫情突襲台灣，這讓他有點不好意思，心想各縣市應該都忘記了。

不過，泉裕泰說，在9月份時，連江縣跟他聯繫，提到這次「馬祖國際藝術島」，他起初還以為跟很多記者會、活動一樣，代表都會收到禮貌性的邀請，但萬萬沒有想到，對於他4月的邀請，在疫情結束之後就想到他了，這是很溫馨的邀請。

泉裕泰表示，因為公務的關係，他平常不太會離開台北，但自己當下很感動，一口答應一定要出席；而他在決定到馬祖之後，沒有想到這裡有這麼好的舞台，明年2月藝術祭期間，希望台灣的朋友可以感受到馬祖藝術島的魅力。

泉裕泰說，在文總幫忙下，才有今天特別的緣分，把日本跟馬祖連結起來，希望以後還會有更多美麗的緣分。

有關本次記者會邀請泉裕泰與會，劉增應受訪時說，日本的瀨戶內海國際藝術祭非常成功，馬祖希望引進，除了希望遊客可以到馬祖，也可以讓台灣藝術家跟日本藝術家交流合作，不僅引進很多台灣的藝術家、建築師，也希望引進日本國際的藝術家跟建築師跟在地的藝術跟居民合作，共創馬祖的平台跟馬祖的文化藝術，這方面結合會幫馬祖加分。

林錦昌受訪時則表示，前年的想法就是「國際」，而國際其實比我們更重視，現在亞洲局勢的關係，撇開軍事或政治，馬祖其實是過去二次大戰後的冷戰遺址，現在又重新成為世界關注的地方，希望用文化、包容、融合、開放的力量，來凸顯馬祖的特色。

林錦昌表示，當初其實希望先以亞洲，包括日本這些國家，今天跟泉裕泰、縣長討論如果明年疫情趨緩，其實不一定等到兩年藝術祭，希望長期利用現有的陣地、碉堡，很多藝術家都很喜歡，希望可以來做短期或長期的駐村計畫，跟在地的青年學子或文藝創作的人，做藝術交流的對話，每兩年就會有更多藝術家來，就可以越來越積累，越來越豐富。

有關「馬祖國際藝術島」，為中華文化總會及連江縣政府共同主辦，文化部、交通部、交通部觀光局、國家發展委員會、陳雪生立委辦公室、連江縣議會共同指導，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、陸軍馬祖防衛指揮部協辦，首屆以「島嶼釀」為策展主軸，將於2022年2月12日至4月10日在四鄉五島展開，預計將有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／記者陶本和攝）

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