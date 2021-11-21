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明起氣溫急凍最冷11度　鄭明典一張圖曝「冷氣團衝向台灣」

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局今晚（21日）表示，明日（22日）起台灣受鋒面、冷空氣影響，周一及周二（22、23日）將明顯轉冷，先濕後乾，周一入夜至周二清晨期間最冷，北部氣溫最低將下探11度、南部也會下探至16度，周三及周四會有小幅回溫，但周五後又會有冷空氣南下，整體天氣將呈現三段式變化。

氣象局指出，下一周（22日起）天氣將呈現三段變化，周一鋒面過境，北部及東北部明顯轉涼，其他各地溫度亦降，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，最冷時間點在周一入夜至周二清晨，北部地區低溫約13至15度，南台灣最低溫則是16、17，沿海空曠地區溫度更低，恐怕只有11度，各地都會顯著感覺到降溫

▲▼一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

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▲台灣未來一周的氣溫概況。（圖／中央氣象局）

周三及周四冷氣團減弱，白天氣溫小幅回升，但北部及東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼，日夜溫差大，僅東半部及大台北山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五後又會有冷空氣南下，北部及東北部天氣較涼；迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦會有局部降雨，其他地區為多雲時晴。

氣象局表示，明晚造訪的冷空氣強度推估接近、或可達大陸冷氣團等級，可能是今年入秋近冬最有感的一波冷空氣，加上鋒面影響讓天氣呈現濕冷的情況，周二過後則持續有寒意，但逐漸轉為乾冷模式，民眾需留意穿著，不要因為今天各地溫暖而輕忽。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」表示，強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，明晚至周二清晨，氣溫已降至最低點。周二下午起漸轉乾冷，持續至周四清晨。

他表示，明晚至週二清晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；下週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度左右。

▲▼冷氣團明南下 鄭明典提醒：快速降溫、全台有感。（圖／中央氣象局）

▲明天（22日）上午8時的風場預測圖，一波「紫色」從北方直接衝向台灣。（圖／中央氣象局）

氣象局長鄭明典21日也在臉書分享一張照片，內容是明天（22日）上午8時的風場預測圖，一波「紫色」從北方直接衝向台灣，顯示冷空氣來的很快，天氣恐會快速降溫。他強調，「這次會是快速降溫的天氣型態，全台都有顯著有感，尤其北部、東北部偏濕冷，明天晚上全部降溫」。

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