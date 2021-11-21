明氣溫陡降！入夜北台灣探13度　一圖秒懂未來一週天氣變化

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今天傍晚表示，本週天氣有「三段式」變化，週一、週二（11/22、11/23）明顯變冷、氣溫溜滑梯。週三至週四（11/24、11/25）間小幅回溫，但週五（11/26）開始又會有一波冷空氣南下影響台灣。

氣象局表示，明晚造訪的冷空氣強度推估接近、或可達大陸冷氣團等級​。最冷時間可能在週一晚至週二清晨，北部最低溫可能僅有13度，南台灣最低溫也有機會來到16度，空曠處體感將更明顯，各地都會顯著感覺到降溫。且預計明天清晨鋒面也將再度影響台灣，北部、東半部和中部山區有局部短暫雨。鋒面過境將伴隨冷雨​，鋒面於週二過後則持續有寒意，​但逐漸轉為乾冷模式。

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氣象局提醒，該波冷空氣接近、或達到大陸冷氣團等級​，也可能是今年入秋近冬最有感的一波冷空氣，民眾需留意穿著，不要因為今天各地溫暖而輕忽。

氣象局也說，待到週三、週四間冷空氣預計將減弱，白天氣溫小幅度回升，但北部感覺仍涼冷，其他地區則為早晚日夜溫差大。另外，迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，週四中南山區亦有局部降雨​。其他地區則可轉為多雲到晴。

氣象局說預計週五開始將在有一波冷空氣抵台，迎風面北部、東半部持續有局部短暫雨，屆時北部和東北部天氣又會在轉涼，其他地區則為早晚較涼，由於屬於末期預報，實際情況將持續觀察。​