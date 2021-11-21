氣溫將暴跌超過10度　鄭明典：明起快速降溫、全台有感

▲明天開始快速降溫，要把握今天的溫暖天氣。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

把握今天的舒服天氣！今日白天各地高溫回升，東半部高溫約在26至28度間，西半部可來到29至31度，更為溫暖，不過中央氣象局長鄭明典在臉書預告，民眾要把握變天前的暖活天氣，接下來將會快速降溫。

鄭明典指出，「這次又會是快速降溫的的天氣型態，全台都有顯著有感，尤其北部、東北部偏濕冷！北部今天半夜起，南部稍慢，但明天晚上就全部降溫！」

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中央氣象局預報員趙竑表示，明起受鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下影響，北部跟東北部天氣轉涼，且鋒面通過影響北、東部開始有雨，預計溼冷的情況會持續至週二（23日），期間北部和東半部、中部山區有局部短暫雨。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，明（22）日晨間至上午鋒面尾端掠過、東北季風明顯增強，天氣型態將轉為持續性降雨，沿海空曠地區風浪劇增，中、北部體感溫度明顯偏低，低溫將降至14至15度，局部沿海、空曠地區可再降2度左右，民眾要做好保暖準備。

柯聿寧也指出，西半部平地週二下半天到週三清晨雲量減少，局部地區會出現較明顯的輻射冷卻，空曠地區仍有機會降到12度左右的低溫。