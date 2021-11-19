更強冷氣團恐「36hrs暴凍全台」探13°C！專家估創10°C以下低溫

▲東北季風影響，3縣市大雨特報 。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員王君賢，溫度趨勢圖顯示，明後（20、21日）兩天，氣溫逐漸回升，21日（ 周日）感受明顯溫暖，各地高溫27至30，接著22日（下周一）東北季風增強，強度接近大陸冷氣團，北台灣下探13度，其他15至17度。周末因東北季風減弱、轉吹偏東風，迎風面水氣多，北東、大台北地區有零星降雨，東北部有較大雨勢，周日就會趨緩逐步回暖。

氣象局今19日晚8時30分針對新北、基隆、宜蘭3縣市發布「大雨特報」，受東北季風影響將有局部大雨發生機率。預報明天20日東北季風逐漸減弱，風向漸轉偏東風，白天氣溫可望稍回升，但早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，迎風面局部水氣稍多，東北部仍有不定時短暫雨，花東、大台北也有零星短暫雨，東北部甚至有局部較大雨勢發生機率。

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▼強冷空氣下周南下，恐36小時暴跌15度 。



預計22日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部從清晨起驟降明顯轉涼，各地都越晚越冷，23日清晨北東都會區最低溫將降至13度左右，沿海空曠地區或近山區平地可能還會更低一些。氣象局指出，23、24日（下周三）中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚也冷；這段期間北東地區及中部山區都有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，24日下半天水氣有逐漸減少趨勢。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，最新模擬預報顯示22日晚上到23日清晨這段時間，高山溫度將降到較低，3000公尺高度還有0度以上，推測起來3500公尺以上高山溫度下降至0度以上，加上中層水氣多，南湖大山、雪山3500公尺以上的高山因水氣多，下雪條件好，可望成銀白世界，至於玉山雖然溫度低，但水氣不夠，條件不理想，合歡山則高度不夠。

吳德榮指出，未來天氣可見，周末吹偏東風，舒適溫暖，西邊晴朗、東邊局部短暫雨，氣溫一天比一天暖，算是下一次變天前的空檔，提醒大家好好把握。22日鋒面掃過，水氣移入台灣，再轉成北東地區、中部山區有雨，之後強冷空氣南下，氣溫一路下降，越晚越濕冷，降到13度，從前一天中午29度一路下降到13度，天氣氣溫有劇烈變化，且北部一整天都是濕冷，直到23日轉乾冷，竹苗可能降到12度以下。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，這波冷空氣最強時間點就在23日，接下來冷高壓東移，台灣附近冷空氣威力會減弱，24、25日（下周四）輻射冷卻效應影響，可能會創下空曠區域10度以下低溫，和近期相比顯著的涼了一些，暫時回不到這周末的溫度，且會維持幾天會到12月。未來有一波較強冷高壓南下，進入冬季的典型天氣型態已經有顯著特徵，建議民眾做好入冬的準備。

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