今回暖明起溫度暴跌逾10度　西半部局部探12度！高山降雪機率曝

▲明起中部以北轉濕冷，3000公尺以上也有些許降雪機率。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（11/21）顯著回暖個地多雲到晴。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天降雨緩和，台灣附近風速普遍較弱，類似鋒前環境，整體溫度會再上升，各地高溫都可來到28至30度，午後山區有局部零星短暫雨，平地大致是多雲到晴的天氣。但晚間隨著鋒面尾端接近，中北部雲量增多，也開始有些短暫雨的機會。

但柯聿寧說，明天（11/22）晨間至上午鋒面尾端掠過、東北季風明顯增強，中、北部將有一波較大雨勢，尤其北海岸至東北角一帶，鋒面掠過後轉為持續性降雨，沿海空曠地區風浪劇增，中、北部在陰雨天氣及風速大的狀況下體感溫度明顯偏低，低溫將降至14至15度，局部沿海、空曠地區可再降2度左右，要留意降溫的幅度及做好保暖準備。南部午後也會開始降溫，這波冷空氣較強，有機會達到「冷氣團」的等級，夜間南部平地低溫也可降至16至17度，需留意溫度變化。

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柯聿寧談到週二持續受冷空氣影響，加上華南仍有些水氣通過台灣，轉乾冷程度有限。上半天中北部雲量偏多，3000公尺以上的高山地區若溫度與水氣配合，有一點固態降水的機會，但整體來說降雪條件不算好，路面則結冰機率。西半部平地週二下半天到週三清晨雲量減少，局部地區有較明顯的輻射冷卻出現，空曠地區最低溫仍有機會降到12度左右。

柯聿寧談到，週三至週四（11/24、11/25）冷空氣減弱，風向由東北轉東北東風，各地溫度回升，不過在東、南方有雲系北上，週三晚間台灣上空雲量增多，中南部、東半部有局部降雨機會。預計下個週末東半部在水氣偏多、東北風至高壓迴流帶來的偏東風影響，有局部短時較大雨勢機率，尤其宜花、東北角地區需留意，目前距離時間還有5至6天，還需持續觀察。

