　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今回暖把握好天氣　明「強冷空氣」殺到北部探13度！最冷時間點曝

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天起受鋒面和冷空氣影響，中部以北轉溼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，今天（11/21）白天各地多雲到晴，僅東北部有局部短暫雨、花東偶爾有零星降雨發生。但預計入夜之後，北台灣水氣又會再增多。溫度方面，白天各地高溫回升東半部高溫約在26至28度間，西半部更溫暖可來到29至31度，但須留意各地早晚低溫仍在18至22度左右，早晚出門還需留意日夜溫差。

另外，趙竑也提醒，今天清晨、夜晚新竹以南西半部地區容易有局部霧或低雲，夜間行車的民眾還需留意交通狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地回暖，但明起（11/22）就要變天。趙竑說，明起受鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下影響，北部跟東北部天氣轉涼，且鋒面通過影響北、東部開始有雨，預計溼冷的情況會持續至後天週二（11/23），期間北部和東半部、中部山區有局部短暫雨。

趙竑分析，該波冷空氣較強，最冷的時間點約落在週二以及週三（11/24）清晨，中部以北沿海空曠地區、近山區低溫有機會下探13度。其他中部以北地區低溫也有機會來到15度左右，南台灣低溫則在15至17度間。尤其明、後兩天中部以北全天感受較涼，民眾需留意衣著。

趙竑表示，即便週三清晨各地仍冷，但白天開始至週四（11/25）預計冷空氣將減弱。但週三冷空氣減弱並不明顯，因此全天感受上北部、東北部仍較涼，實際感受到回溫則要等到週四，屆時北部、東部可回升至21至22度，中南部則可來到25至27度，但早晚低溫仍在20度上下，中南部民眾需留意日夜溫差。

根據氣象局預報，預計週五至週六（11/26、11/27）會再有一波東北季風影響台灣。趙竑說，預計週末的這波東北季風不會太強，主要反映在迎風面高溫下降，北部約在17至18度左右，其他地區則需留意日夜溫差，氣象局將持續觀察。

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
彭帥公開現身了！燦笑揮手畫面曝
要開罰了！北市一週內爆3起「打錯疫苗」最高罰25萬
獨／孫芸芸父後首現身　低調送別父親孫道存火化
撐不住！好市多「超好用神物」漲價5％
桃園男刺死超商店員　進警局腿軟跪地
天心突PO「一家三口」照！旁邊阿姨成亮點
8個月甩掉1個蔡依林！ 99公斤棉花糖女變正妹
正面曝光！　桃園男拒戴罩刺死超商店員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民進黨公投說明會提高至2100場！　潘忠政轟「擴大洗腦人民」

龜山島磺煙再度大噴發！規模比10月底更大　遊客驚嘆連連

明年求財把握這3天！拜水官大帝準備「這一物」　保證大豐收

好市多自有品牌撐不住　超好用衛生紙悄悄漲價5％

女友怕爆1食材爆共鳴「臭到X北」　網曝大魔王：比起來算小兒科

「台大混打研究與瑞典落差大？」醫師給總結：2劑AZ遇delta就趴了

清水地熱公園全新半露天湯屋　12／8起第1週每天120人免費泡湯

「客庄節慶郵票」11／24開賣！3管道可買　每套4枚面值出爐

今回暖把握好天氣　明「強冷空氣」殺到北部探13度！最冷時間點曝

台鐵新城際列車EMU3000年底上路　明年5組投入春節運輸

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

民進黨公投說明會提高至2100場！　潘忠政轟「擴大洗腦人民」

龜山島磺煙再度大噴發！規模比10月底更大　遊客驚嘆連連

明年求財把握這3天！拜水官大帝準備「這一物」　保證大豐收

好市多自有品牌撐不住　超好用衛生紙悄悄漲價5％

女友怕爆1食材爆共鳴「臭到X北」　網曝大魔王：比起來算小兒科

「台大混打研究與瑞典落差大？」醫師給總結：2劑AZ遇delta就趴了

清水地熱公園全新半露天湯屋　12／8起第1週每天120人免費泡湯

「客庄節慶郵票」11／24開賣！3管道可買　每套4枚面值出爐

今回暖把握好天氣　明「強冷空氣」殺到北部探13度！最冷時間點曝

台鐵新城際列車EMU3000年底上路　明年5組投入春節運輸

台南做工行善團傳愛東石　貧苦少年樂安居

民進黨公投說明會提高至2100場！　潘忠政轟「擴大洗腦人民」

群聯五期新廠落成、停車場上樑　潘健成：未來研發人員將突破3000位

要開罰了！北市一週內爆3起「打錯疫苗」　蔡炳坤：最高罰25萬元

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式

萬金石／蔣介文「沒外籍選手一樣要參賽」　收穫生涯最多獎金

把總統P成慈禧太后！退伍士官長喊：蔡皇萬歲…嗆網友這句話GG了

影片曝光！轎車詭異後退　高雄男慘被拖行捲入車輪「輾死自己」

獨／孫芸芸父後首現身　低調送別父親孫道存火化

龜山島磺煙再度大噴發！規模比10月底更大　遊客驚嘆連連

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

斷棒射向小龍女「他5秒神救援」　看完影片都喊嫁

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

桃園女「撿到iPhone」歸還　事後PO文找失主要紅包

肯德基絕版點心爆懷念　鐵粉：冷掉也好吃

日老闆用台語喊「夭壽」狂揮「台灣魂旗」　她感動到哭了

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

強冷空氣來襲　明起「跳水式急凍」11℃

外送月跑200單「實領不到7千」　他氣罵反被嗆爆

林東芳宣佈漲價20元！同業嘆：會再漲一波

麥當勞「新規定曝光」　他掏錢認了！鄉民崩潰

更多熱門

相關新聞

入冬最猛冷氣團！周一暴跌12°C

入冬最猛冷氣團！周一暴跌12°C

明日天氣趨穩，北台灣高溫達28度，南台灣甚至上看30度。下周一起受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，中央氣象局指出，此波冷空氣比上一波更強，屆時高溫下跌12度，白天約僅剩16度，入夜後下探13度。其中，周一夜晚到周二清晨最冷，北部3500公尺以上高山可能下雪。

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

今2降雨熱區曝！周末後氣溫急凍

今2降雨熱區曝！周末後氣溫急凍

這2天有望迎雪！下周秒變寒冬

這2天有望迎雪！下周秒變寒冬

下周13度！鄭明典揭天氣變化關鍵

下周13度！鄭明典揭天氣變化關鍵

關鍵字：

大陸冷氣團東北季風低溫鋒面

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

梅艷芳「掌摑事件」釀命案！　她認：人生汙點

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面