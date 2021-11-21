今回暖把握好天氣　明「強冷空氣」殺到北部探13度！最冷時間點曝

▲明天起受鋒面和冷空氣影響，中部以北轉溼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，今天（11/21）白天各地多雲到晴，僅東北部有局部短暫雨、花東偶爾有零星降雨發生。但預計入夜之後，北台灣水氣又會再增多。溫度方面，白天各地高溫回升東半部高溫約在26至28度間，西半部更溫暖可來到29至31度，但須留意各地早晚低溫仍在18至22度左右，早晚出門還需留意日夜溫差。

另外，趙竑也提醒，今天清晨、夜晚新竹以南西半部地區容易有局部霧或低雲，夜間行車的民眾還需留意交通狀況。

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今日各地回暖，但明起（11/22）就要變天。趙竑說，明起受鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下影響，北部跟東北部天氣轉涼，且鋒面通過影響北、東部開始有雨，預計溼冷的情況會持續至後天週二（11/23），期間北部和東半部、中部山區有局部短暫雨。

趙竑分析，該波冷空氣較強，最冷的時間點約落在週二以及週三（11/24）清晨，中部以北沿海空曠地區、近山區低溫有機會下探13度。其他中部以北地區低溫也有機會來到15度左右，南台灣低溫則在15至17度間。尤其明、後兩天中部以北全天感受較涼，民眾需留意衣著。

趙竑表示，即便週三清晨各地仍冷，但白天開始至週四（11/25）預計冷空氣將減弱。但週三冷空氣減弱並不明顯，因此全天感受上北部、東北部仍較涼，實際感受到回溫則要等到週四，屆時北部、東部可回升至21至22度，中南部則可來到25至27度，但早晚低溫仍在20度上下，中南部民眾需留意日夜溫差。

根據氣象局預報，預計週五至週六（11/26、11/27）會再有一波東北季風影響台灣。趙竑說，預計週末的這波東北季風不會太強，主要反映在迎風面高溫下降，北部約在17至18度左右，其他地區則需留意日夜溫差，氣象局將持續觀察。