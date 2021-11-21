疑誤打R檔+踩油門！高雄男離奇「輾死自己」　相驗結果曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市美濃區20日發生一起離奇車禍，鍾姓男子駕車載著朋友回到自家住宅，未料車子還沒停好，整部車輛突然高速後退撞牆，導致正開門下車的鍾男被捲入車輪下身亡。檢警今上午進行相驗，鍾男死因為創傷性休克。

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警方調查，當時救護人員到場時，發現車內排檔停在R檔且未熄火，為先搶救傷者，救護人員先將排檔桿打至P檔並熄火，因此初判疑似誤倒車R檔又誤踩油門，導致車輛自撞住家房屋。

▲鍾姓男子載朋友到三地門訪友，開車回家後，友人先下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲在車輛未熄火前，鍾男也接著下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

而關鍵證人，也就是監視器畫面中，第一時間下車的鍾男友人，他向警方表示，事發前，他和死者一起到屏東三地門訪友，結束後就一起回來了。至於訪友過程中做了什麼，男子沒有多說。

不過事發當時，這名關鍵證人似乎受到驚嚇而逃跑，在2個小時後才出現在派出所製作筆錄，不排除訪友期間可能有飲酒。檢警21日上午進行相驗程序，鍾姓男子死因為創傷性休克，檢方已對鍾姓死者抽血估算血液酒精濃度，驗屍報告1個月後才會出爐。

▲轎車高速後退撞上三合院牆壁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲關鍵證人疑似受到驚嚇逃跑，2個小時候才出現派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在20日下午5點35分，76歲鍾姓男子開車載朋友回到自家三合院，朋友下車後，鍾姓男子疑準備倒車將車停好，不過駕駛座車門卻突然打開，接著整部車輛大幅後退撞向自家住宅牆壁，鍾姓男子被捲入車輪下。

目擊者趕緊通報警消，救護人員到場後，以工具將鍾男拉出並送醫救治，但到院前已無生命跡象，並於下午5點40分宣告不治。

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