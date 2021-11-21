快訊／高雄驚傳男子3樓墜摔採光罩送醫！警查背景不單純

▲高雄榮總路附近巷弄民宅，一名男子從3樓墜摔遮雨棚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
最新消息！高雄左營榮總路附近的巷弄中，有一名男子從3樓墜下之後，摔到採光罩，還好採光罩沒有破裂，目前意識清楚，警消用三節梯將人救了下來，送醫治療當中。初步掌握這名男子過往疑似有使用「違禁藥品」紀錄，是轄區的重點關懷人口之一，目前還無法確認墜樓跟違禁藥品之間是否有關係，警方還要進一步釐清。
▲高雄榮總路附近巷弄民宅，一名男子從3樓墜摔遮雨棚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲高雄榮總路附近巷弄民宅，一名男子從3樓墜摔遮雨棚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
最新消息！高雄左營榮總路附近的巷弄中，有一名男子從3樓墜下之後，摔到採光罩，還好採光罩沒有破裂，目前意識清楚，警消用三節梯將人救了下來，送醫治療當中。初步掌握這名男子過往疑似有使用「違禁藥品」紀錄，是轄區的重點關懷人口之一，目前還無法確認墜樓跟違禁藥品之間是否有關係，警方還要進一步釐清。
▲高雄榮總路附近巷弄民宅，一名男子從3樓墜摔遮雨棚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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