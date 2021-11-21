快訊／高雄驚傳男子3樓墜摔採光罩送醫！警查背景不單純

不少女性選擇使用公共廁所的時候，因為擔心馬桶比較髒，所以會選擇半蹲的方式來上廁所，不過國內知名泌尿科女醫師張美玉就提醒這樣的上廁所方式是不健康的，長久下來就會像是男性攝護腺肥大的症狀，尿頻、尿急但是卻又尿不乾淨。