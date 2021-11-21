影片曝光！轎車詭異後退　高雄男慘被拖行捲入車輪「輾死自己」

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市美濃區20日發生一起離奇車禍，一名鍾姓男子駕車回到自家三合院，朋友下車後，鍾男也跟著開門，不過車子突然後退撞上牆壁，鍾姓男子被拖行至車前左輪下，疑似誤將P檔打成R檔，又誤踩油門釀禍，而事發當時車禍影片也曝光了。

▲高雄發生離奇車禍，駕駛竟被自己壓在車輪下。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲鍾姓男子載著朋友回到自家住宅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲乘車準備下車，但這時車輛已在倒退。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在20日下午5點35分，76歲鍾姓男子開車載朋友回到自家三合院，朋友下車後，鍾姓男子疑準備倒車將車停好，不過駕駛座車門卻突然打開，接著整部車輛大幅後退撞向自家住宅牆壁，鍾姓男子被捲入車輪下。

▲鍾姓男子經駕駛座車門打開。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲乘客發現車輛倒退。（圖／記者許宥孺翻攝）

目擊者趕緊通報警消，救護人員到場後，以工具將鍾男拉出並送醫救治，但到院前已無生命跡象，並於下午5點40分宣告不治。

警方調查，當時救護人員到場時，發現車內排檔停在R檔且未熄火，為先搶救傷者，救護人員先將排檔桿打至P檔並熄火，因此初判疑似誤倒車R檔又誤踩油門，導致車輛自撞住家房屋，警方已通知相關人製作筆錄釐清案情，並報請橋頭地檢署相驗。

▲轎車高速倒退撞上自己住宅。（圖／記者許宥孺翻攝）

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