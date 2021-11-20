「球棒私刑團」背景曝！他台中遙控高雄人組隊動手　7煞全抓了

▲網路流傳高雄擄人圍毆影片。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

全民瘋棒球，近日高雄市街頭也出現擄人暴力毆打案件，疑似涉260萬元虛擬貨幣交易糾紛，涉案的楊姓幣商和打人的6名「球棒私刑團」19日晚間落網。不過案情逆轉，這些「球棒私刑團」其實都是楊姓幣商透過許姓嫌犯找到的小弟，也就是高雄地主隊。

▲楊姓幣商找上許男，在高雄當地組「球棒私刑團」擄人圍毆。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路上流傳出2段擄人到街頭毆打影片，發生地點就在高雄，高市警方調查出，這起案件因泰達幣260萬元買賣糾紛。起因為高雄趙姓男子和蘇姓男子從事虛擬貨幣泰達幣交易，9日中午兩人開車到台中與楊姓幣商交易，楊男發現交易有問題，沒收到泰達幣，因此當晚教唆許姓男子去找小弟討回260萬元，造成蘇男和趙男遭暴力毆打至骨折。

▲「球棒私刑團」徐姓男子落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「球棒私刑團」方姓男子落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

19日傍晚，涉案的台中楊姓幣商和林姓男子被拘捕，另外，打人的「球棒私刑團」許姓男子等5人則是在高雄落網，警方查扣當時涉案的6部車輛，至於犯案的鋁棒、電擊棒等器具已遭丟棄。訊後依涉嫌刑法聚眾鬥毆、恐嚇、 防害自由等罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

▲▼警方查扣涉案車輛 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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