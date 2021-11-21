屏東汽機車擦撞　騎士人車摔落大排！路人拋繩索跳下救援

▲里港鄉茄苳路與屏17鄉道自小客與機車擦撞車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

魏姓男子駕駛自小客車行經屏東縣里港鄉茄苳路時，與李姓男子機車發生擦撞，李男人車撞落路旁深1米以上高度排水溝，消防人員及路人以拋繩、直接跳下水溝內合力救人，順利將他拉上路旁，轄區的里港警方獲報前往處理，發現李男手腳受到擦傷，聯絡救護車將他送醫治療，並對兩人酒測，雙方酒測值均為0，相關肇事原因，由警方調查釐清。

里港警方20日下午接獲民眾報案，指里港鄉茄苳路與屏17鄉道發生車禍，立即派員處理，發現40多歲的魏姓男子自小客車沿里港鄉茄苳路（西向東）行駛一般車道並右轉屏17鄉道，與30歲的李姓男子騎乘重機車（有戴安全帽）沿里港鄉茄苳路（西向東）直行行駛一般車道，雙方於茄苳路與屏17鄉道發生擦撞。

車禍發生，李姓騎士連人帶車摔落附近深1米多大排水溝，路過民眾發現，有人拋頭下繩子，有人跳入水溝內，與救護人員合力協助將他救上道路，發現手腳受到擦傷，沒有生命危險，由里港消防隊救護車將他送醫治療。並對兩人進行酒測，均無酒精反應。

警方初步調查，肇事路段均未有監視系統，自小客車及機車也沒有裝設行車紀錄系統，將進一步調查釐清責任歸屬。