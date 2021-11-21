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社會 社會焦點 保障人權

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區同盟路發生一起悲劇，2女1男陳屍在一棟民宅的一樓，經過調查之後發現除了一對夫妻之外，連丈母娘也一同尋短共赴黃泉。根據死者父親的友人表示，可能是近期經濟壓力沈重，但讓人不解的事，為何丈母娘也會一起尋短？這部分檢警還在釐清當中。

▲高雄市同盟路發生3死案件，檢察官到場勘驗 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市同盟路發生3死案件，檢察官（圖中）到場勘驗 。（圖／記者吳世龍攝）

三民區同盟路的3人死亡案件，其中陳姓夫妻今年都是38歲，經營機車材料行，地點就這棟民宅，也是他們的老家，而另一名死者是陳男65歲的岳母。根據陳男父親的友人透露，同盟路的機車材料行原本是陳父經營，他們家有兩個兒子，死者是小兒子，但是患有罕見疾病。

父親把機車材料行交給小兒子經營，雖然陳男身體較為虛弱，但還是可以騎車送貨，之前死者夫妻貸款買下九如路的大樓新家，不知道是不是受到疫情影響，似乎這半年來的經濟收入變少，再加上房貸的壓力，讓死者「臉上笑容都看不到了」。

▲高雄市同盟路發生3死案件，檢察官到場勘驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市同盟路發生3死案件，這棟民宅外觀有售屋資訊 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市同盟路發生3死案件，檢察官到場勘驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市同盟路發生3死案件，鑑識小組進入勘驗 。（圖／記者吳世龍攝）

陳父雖然把機車材料行的生意交給小兒子，但每個月還是以租金的名義跟小兒子收3萬，大約在1個多月前，死者想要到外面找工作，機車材料行就收起來了，透天厝外觀也掛起售屋資訊，開價3200萬元；未料，現在小兒子、媳婦、親家母都在屋內輕生，陳父德友人說，「這種事情誰能接受？」

而陳姓死者的朋友，21日上午在自己住家收到陳傳來的遺書，初步不排除是經濟壓力造成死者夫妻走上絕路，但讓人不解的事，為何連丈母娘也一起尋短？有沒有加工自殺的可能？目前檢警還在調查中，初步說明是「初步勘驗現場無打鬥痕跡，暫時排除外力介入，朝自殺方向偵辦」。

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