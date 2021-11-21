機車材料行夫妻、丈母娘輕生亡！親友聯繫不上...疑經濟壓力走絕路

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區同盟路的一棟民宅當中，發現2女1男陳屍在一樓，警消人員到場之後發現已經明顯死亡，初步了解該民宅是其中死者住處，前一天親友就在找人，但都一直沒有消息，最後警方先是透過手機定位確定他們位置是在自宅當中，可是敲門又無人回應，才通報消防隊前來協助破門，進入民宅之後就發現3人陳屍。

▲高雄市同盟一路一處民宅當中，發現3人陳屍 。（圖／記者吳世龍拍攝）

初步掌握這三人的身份是一對夫妻跟丈母娘，死者是陳姓男子跟他的莊姓妻子以及黃姓岳母，他們的家人在20日的時候就開始找尋，不過都是失聯的情況，跟警方報案之後，透過手機定位就在同盟路，也就是他們的住處，所以員警在他們的友人陪同下到住處查看，不過敲門都沒有回應，通知消防隊來協助破門，進入之後就發現3個人上吊輕生，明顯死亡。

根據鄰居說法，死者陳屍的民宅原先是一間機車材料行，原本是死者在經營，近期不知道什麼原因歇業，然後房仲就貼出賣屋廣告，死者是家中最小的兒子，21日上午陳姓死者的朋友在家裡收到一封告別信，覺得很擔心，所以才趕緊找人，可是卻一直聯絡不上，才趕緊報警，無奈還是無法挽救悲劇。至於3人輕生的原因，目前警方還在調查當中，不排除是經濟發生問題。

▲高雄市同盟一路一處民宅當中，發現3人陳屍 。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲高雄市同盟一路一處民宅當中，發現3人陳屍 。（圖／記者吳世龍拍攝）

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