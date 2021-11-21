衝了！彰化下午公投說明會　賴清德、蘇貞昌、鄭文燦連趕3場

▲彰化公投國政說明會。（圖／立法委員陳秀寶辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

四大公投案將於12月18日登場，彰化縣綠營立委陳秀寶、陳素月及黃秀芳將卯足全力正面迎戰公投，今(21)日下午分別在鹿港、社頭及彰化市將舉辦「四個不同意台灣更有力-公投說明會」，現場由副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等人親自到場開講。

公民投票是國民權利，會決定台灣未來、更會決定國家競爭力，4項公投包含「重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選」，民進黨發起「四個不同意、台灣更有力」，舉辦百場公投說明會，並由總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌親自上陣向民眾說明公投議題。

▲彰化公投說明會。（圖／立法委員陳素月辦公室提供）

今天首場將於下午2點在鹿港鎮東石里鹽埕巷，於陳秀寳服務處廣場舉辦，緊接下午2點30分，立委陳素月在社頭芭樂市場廣場舉辦公投說明會；下午4點由立委黃秀芳主辦在彰化市自強南路停車場登場，由綠營大咖蘇貞昌、賴清德和鄭文燦，3人接力到現場宣講。

另外台電自2019年在彰濱工業區投入超過20億元打造全國首座「離岸風電併網基地」，今天也在彰濱崙尾區舉辦台電彰一開閉所啟用典禮，蘇貞昌在上午就先到彰化參加，由於3場公投是接力舉辦，賴、蘇及鄭3人合體同台機會不高。