公投倒數！民進黨辦百場說明會　爭輿論主導、喚醒民眾關心成效佳

▲民進黨全力衝刺四個不同意公投說明會，總統蔡英文也全台跑透透。圖為高雄場說明會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

在立委陳柏惟罷免案結束後，民進黨定調正面迎戰四大公投，全黨上下動員，透過在全台各地舉行場次大小不一的公投說明會，以一波波綿密的宣講攻勢，由下而上、從基層地方打上媒體空戰，傾全力說明政府的政策立場，強化公投「攸關國家發展」的命題，喚起民眾危機意識。

如今，距離1218的公投只剩下不到1個月的時間，總結民進黨第一階段總動員全國宣講的戰略，獲得不錯的成效。其中，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌親自出席多場宣講，拉抬聲勢效果佳、攻佔媒體版面，在基層也獲得不錯的回響。

民進黨透過密集舉辦說明會，「小場日日辦、大場週週有」，近乎洗腦式的倡議手法，成功喚起民眾對公投的關注；更重要的是，讓4案公投背後對國家發展的影響，也獲得廣泛討論。

1218公投1980萬人可投票 成案門檻「495萬票」

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選等四大公投案，將在12月18日登場。此次公投具投票權的人數超過1980萬人，人數超越超越總統大選；其中，18歲以上、未滿20歲的投票權人人數為58萬2043人。

根據公投法規定，公投案若要過關，除有效的同意票數需多於不同意票外，有效同意票還需超過投票權人總額的4分之1以上。以目前有效投票權人數1980萬人計算，同意票至少需超過495萬票。

總動員宣講、總統下鄉站台 民代首長搭順風車搶聲量

民進黨人士指出，目前透過大、小場說明會接力舉辦，並結合在地民代、縣市首長的模式，成效與回饋都不錯，「大場不嫌多、小場不嫌小」，後續到12月18日公投前，基本維持這樣的步調不變。

根據觀察，由於公投說明會都會以具知名度的黨內幹部、政務官等做號召，對於基層的民代來說，是一個難得機會可以在非選舉時間「揪」民眾來參加活動，變相增加曝光外，也多了與支持者的互動機會，因此不少民代都有意願再辦更多場次。

值得注意的是，總統、副總統、院長到地方出席大場次的說明會，除了闡明政策的主要任務外，還不忘特別提及縣市首長、立委幫地方爭取到的福利。這對即將在明年面臨選舉的縣市長、議員等民代，也起到最佳的鼓舞效果。

在非選舉年時，地方民代難以和總統、副總統同台；若有，重點也不會在民代身上。如今藉著公投說明會，直接讓蔡英文、賴清德或是蘇貞昌親自幫你背書，面對台下上百位支持者，就是最好的宣傳。