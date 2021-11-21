2021桃園仙草花節熱鬧登場　鄭文燦：3至5天內紫爆盛開

▲2021桃園仙草花節登場，受天候影響3至5天內將紫爆盛開。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園仙草花節-癒風仙境」20日於楊梅區展開至12月5日，為期 16天。市長鄭文燦表示，今年以「癒風仙境」為主題，共種植5公頃以上的仙草花，2.7公頃的波斯菊花海，因受天候影響，目前持續生長為淡紫色，預計未來3至5天內將紫爆盛開，歡迎民眾前來參觀，一同感受疫後戶外大型活動所帶來的美好幸福感。

▲2021桃園仙草花節今年以「癒風仙境」為主題。（圖／農業局提供）



鄭市長分享，「癒風仙境」為今年仙草花節主題，「仙境」代表仙草，象徵脫離既有情境，讓民眾進入想像的世界；「癒風」則有療癒之意，代表楊梅地形風的自然特色。鄭市長也提及，楊梅因地形而風大，因此今年特別將風和仙草結合，推出5件以「風」為主題的裝置藝術，包含在主展區高達4公尺的「風起」，透過抽象卻柔和的線條，呈現風優雅的姿態，以及結合現地仙草花的「生生不息」、喚醒世界的美好「山間」、可愛的小生物藝術裝置「田邊」及以大量風車組成「風的線條」，期盼受到大家的喜愛，成為熱門拍照打卡點。

▲茶藝老師與民眾來一場風雅的茶藝盛會。（圖／農業局提供）

楊梅仙草花節並推出的仙草餅、仙草凍、仙草茶、仙草蛋捲等各式仙草產品受到民眾喜愛之外，大面積的紫色系花田被譽為「台版普羅旺斯」，每年都成為大家爭相拍照的打卡聖地。「2021桃園仙草花節」橫跨三個週末，周周都有精彩的活動。

開幕首周第一天結合在地仙草茶產業，以「癒風雅韻」為主題，結合茶藝及花卉，邀請桃園市立國樂團以及知名茶藝老師，與民眾來一場風雅的茶藝盛會；第二天則舉辦楊梅傳統大活動「畜牧嘉年華」。第二周邀請阿卡貝拉人聲樂團，盼透過花田間的悠揚哼唱，讓民眾感受聽覺與視覺的雙重享受；隔天則由楊梅區公所籌劃花田踩街等親子活動。第三周則由桃園優質樂團「風雅頌」表演，以療癒的頻率，讓前來的民眾都能在心中產生共鳴。