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陸媒稱兩岸統一年收入增2萬台幣　蘇貞昌：寧可在台灣自由最好

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／彰化報導

中國大陸官媒《人民政協報》兩岸經合週刊日前發表文章，聲稱如果未來兩岸統一，台灣普通每人每年收入將可提高2萬多元新台幣。對此，行政院長蘇貞昌21日表示，「我們看起來再有錢，寧可在台灣自自由由，大家快樂最好」。

蘇貞昌21日上午在經濟部長王美花、國民黨立委謝衣鳯等人的陪同下，出席「彰一開閉所啟用典禮暨彰工升壓站」祈福儀式。蘇貞昌會前受訪時表示，中國再富有、再有錢，最有錢的人一夕消失，最漂亮的女星幾個月不見，「我們看起來再有錢，寧可在台灣自自由由，大家快樂最好」。

台海局勢升溫，大陸官媒《人民政協報》兩岸經合週刊20日發表文章，聲稱如果未來兩岸統一，除了台灣特別行政區財政收入可用於改善民生外，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，就是每人每年收入提高2萬多元新台幣。

報導指出，別的不說，統一後，台灣就不需要拿錢養軍隊了，每年近4000億元的「軍費」和近千億元新台幣的「金援外交」就省下來了，僅僅這兩項支出的取消，每位台灣民眾每年收入就可以獲得直接增加，「初步估算，至少每人每年增加2萬元以上新台幣的收入不是什麼大事兒。」

報導還強調，統一的好處，還有很多是錢買不來的。而台灣每年財政收入，也可以補充健保、勞保，可以用來建「長照」，這些都是實實在在的、看得見、摸得著，是與每個人獲得的好處息息相關的。

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