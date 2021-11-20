中壢借錢哥稱錢包掉、老母死了　不還錢會被「FB肉搜」…也不怕

▲桃園市中壢警方指出，最近接獲民眾反映，有男子到處向店家、路人行騙，籲請民眾不要上當。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區最近傳出有男子四處向店家、路人佯稱「老母死了、孩子重症要急診」等藉口騙錢，不少店家因而受騙，有網友受騙後直言「好手好腳不努力，到處騙！」中壢警分局指出，已循線查到這名何姓男子到案，何男均利用善良民眾愛心詐騙財物且手法都一樣，偵訊後依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局普仁派出所副所長江宏翔指出，近期中壢區出現一名男子常向店家路人借錢，以「錢包掉了，需要借錢回家」等藉口，利用人心善良行騙，且手法都一模一樣，還留下假的姓名與聯絡電話，籲請民眾千萬不要上當。

▲桃園市中壢警方指出，何姓男子在中壢地區到處向店家與路人行騙，籲請民眾提防小心。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

有網友在臉書《我是中壢人》上呼籲，「請大家注意、請盡量分享。此人到處騙店家借錢，留假資料，好手好腳不努力，到處騙。」大家也是辛苦工作，努力換來的成果，不讓人對人性失去信心！有網友留言，「前天遇到該男子，說老母死了，孩子重症要急診」大男人哽咽都快哭了。我說前面有警局他們會幫助你，男子則碎碎唸就走了。

也有網友聲稱「我被騙了，我當初要求要跟我合照並留下身份證字號（可能也是假的）才肯借他錢」，還跟他說如果沒守信用來還錢，就上FB肉搜他，把照片交給警方報警，結果還是被騙了。

中壢警方呼籲，針對攔路借錢之預防，可請有困難民眾就近到警察局或派出所尋求協助，勿因一時善心就借錢給予陌生人，以免遭騙損失財物。本案警方獲報後已循線找到該名34歲何姓男子到案，偵訊後已於19日依詐欺罪函送桃檢偵辦，此外，籲請曾受詐騙店家與民眾，請向中壢分局各派出所報案指認。

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