　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

▲李姓男子今年7月間與陳姓友人在中壢區某摩鐵開趴作樂，找傳播妹不滿意拒付錢，慘遭馬夫撂人持刀亂砍送命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲李姓男子今年7月間與陳姓友人在中壢區某摩鐵開趴作樂，找傳播妹不滿意拒付錢，慘遭馬夫撂人持刀亂砍險送命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓、羅姓男子今年7月相約桃園市某摩鐵開趴，找來傳播妹助興卻嫌對方醜拒絕付錢，邱姓馬伕獲悉後撂來10人直搗摩鐵，受邀參加的李姓男子遭波及，慘遭邱姓馬伕持刀砍到血流不止，在街頭捧腸等待救護車，送醫急救3天仍傷重不治。桃園地檢署偵查終結，將持刀砍人的邱姓馬伕依殺人罪嫌起訴，李姓男子等10人則依傷害致死罪起訴。

檢警調查，今年7月10日凌晨零時許，新北市19歲李姓男子與21歲的陳姓友人前往桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男透過通訊軟體找來傳播妹坐檯助興，疑因嫌傳播妹醜，李、陳事後拒付坐檯費，雙方口角後，傳播妹打電話給公司，邱姓馬伕則撂來10人分持刀棍在摩鐵外埋伏。

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子等人到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李男與陳男後來被騙出摩鐵外，在摩鐵外守候的29歲李姓男子與20歲的邱姓馬伕等人分持開山刀與棍棒等兇器朝李、陳等人一陣亂砍，其中李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，腹部還被開山刀劃開，當場肚破腸流倒臥血泊中，邱男等10餘人見狀趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。

桃檢調查，邱男等人坦承犯行，辯稱是為討回坐檯費才撂人教訓陳、羅2男，並無殺人之意圖等語，檢方審酌邱男持開山刀可預見會有致死可能，偵結依殺人罪嫌將邱男起訴，其餘10人則依傷害致死罪提起公訴。

【更多新聞】

►影／男雙手提3桶水突橫越馬路　黃牌重機車閃不過直接將他撞死

►影／賓士三寶男轉彎不打燈！警鳴笛攔檢他急逃　落網嗆：我就沒聽到

►「超晃鵝肉西施」火辣照曝！IG曬滿美照　全黑挖洞裝轉身超挑逗

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
砍人畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」多人濺血
打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中回應了
破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」
2男開趴害友人遭10煞砍死！原因竟跟傳播妹有關
莉婭道歉Keanna！「很抱歉搶了妳的老公」
快訊／紅衣女墜愛河身亡！　人從眼前突消失
健保明年不調漲！陳時中：後年無法考慮
瑪莎拉蒂男載妻產檢！當街「搞這事」妻秒傻眼
一到冬天荔枝椿象就不見　超過千隻「都躲這」！超噁畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

初見面豪吃2萬餐再買7萬洋裝　他嚇到尿遁「做不下去」挨告性侵

2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

快訊／人從眼前突消失！高雄紅衣女墜愛河亡　他報案聲音超抖

花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

快訊／北市忠孝東路KTV驚傳砍人　10多人衝包廂「3濺血2送醫」

國道水上段深夜2車恐怖追撞　車身扭曲變形！7被夾受傷

彭文正臉書回應了！誹謗總統拒不出庭遭通緝　引用聖經這段話

國道嘉義水上深夜車禍　2車撞擊7人受傷

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

初見面豪吃2萬餐再買7萬洋裝　他嚇到尿遁「做不下去」挨告性侵

2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

快訊／人從眼前突消失！高雄紅衣女墜愛河亡　他報案聲音超抖

花蓮瑪莎拉蒂男載妻北上產檢　當街搞這事妻報喜訊秒傻眼

快訊／北市忠孝東路KTV驚傳砍人　10多人衝包廂「3濺血2送醫」

國道水上段深夜2車恐怖追撞　車身扭曲變形！7被夾受傷

彭文正臉書回應了！誹謗總統拒不出庭遭通緝　引用聖經這段話

國道嘉義水上深夜車禍　2車撞擊7人受傷

白宮印太事務官：美國加強與夥伴關係　令中國感到「焦心」

今年首場大型國際馬拉松　萬金石馬拉松睽違1年8個月明開跑

美國CDC批准加強針！開放成年人施打「輝瑞、莫德納」　盼減緩疫情

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

境外生單日增4例確診　校園累計總數達872例

打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中拒絕：因應他國需要

NBA女主播爆詹姆斯開不起玩笑　因這事竟逼ESPN開除她

美發現中國秘密興建海外軍事基地　當地政府竟不知情

3姐弟吃完「同碗泡麵」上吐下瀉相繼死亡！　年紀最小才4個月大

「現在被懷疑是放閃IG的偶像」登熱門文！韓網見2男主角4關聯全笑翻

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

社會熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

北市忠孝東路KTV驚傳砍人　3濺血2送醫

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

更多熱門

相關新聞

富少全身傷被丟包內幕曝　爽喊：下一攤找烏克蘭妹

富少全身傷被丟包內幕曝　爽喊：下一攤找烏克蘭妹

盧姓富少3年前渾身是傷地被丟包路邊，卻對到場警察表明不提告，警方追查，原來盧男涉嫌夥同友人洗劫應召女，完事後還說想再去一攤，「我要俄羅斯妹」，因此遭應召業者痛毆報復，去年盧男又把酒醉傳播妹帶回家，拉她的手指解鎖網銀APP盜轉6萬元，事後還試圖用60萬和解，台北地檢署依搶奪等罪起訴盧等3人。

和賣家「爆百元糾紛」堅持告！律師1招秒打醒

和賣家「爆百元糾紛」堅持告！律師1招秒打醒

亂殺無辜女出氣　退學男大生攤手：賠不起

亂殺無辜女出氣　退學男大生攤手：賠不起

討債不成還幫開房　他遭挑釁火大砍死人

討債不成還幫開房　他遭挑釁火大砍死人

男撿屍傳播妹　好友幫開車也被判刑

男撿屍傳播妹　好友幫開車也被判刑

關鍵字：

摩鐵開趴傳播妹糾紛馬伕肚破腸流殺人

讀者迴響

熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

陸劇男神隱婚生娃認了！

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面