2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太...

▲李姓男子今年7月間與陳姓友人在中壢區某摩鐵開趴作樂，找傳播妹不滿意拒付錢，慘遭馬夫撂人持刀亂砍險送命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓、羅姓男子今年7月相約桃園市某摩鐵開趴，找來傳播妹助興卻嫌對方醜拒絕付錢，邱姓馬伕獲悉後撂來10人直搗摩鐵，受邀參加的李姓男子遭波及，慘遭邱姓馬伕持刀砍到血流不止，在街頭捧腸等待救護車，送醫急救3天仍傷重不治。桃園地檢署偵查終結，將持刀砍人的邱姓馬伕依殺人罪嫌起訴，李姓男子等10人則依傷害致死罪起訴。

檢警調查，今年7月10日凌晨零時許，新北市19歲李姓男子與21歲的陳姓友人前往桃園市中壢區某摩鐵飲酒作樂，李男透過通訊軟體找來傳播妹坐檯助興，疑因嫌傳播妹醜，李、陳事後拒付坐檯費，雙方口角後，傳播妹打電話給公司，邱姓馬伕則撂來10人分持刀棍在摩鐵外埋伏。

▲中壢警方10日凌晨在中壢區某摩鐵發生殺人未遂案件意外後，循線查獲邱姓男子到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李男與陳男後來被騙出摩鐵外，在摩鐵外守候的29歲李姓男子與20歲的邱姓馬伕等人分持開山刀與棍棒等兇器朝李、陳等人一陣亂砍，其中李男雙手阻擋，仍遭刀械與棍棒打傷，腹部還被開山刀劃開，當場肚破腸流倒臥血泊中，邱男等10餘人見狀趕緊鳥獸散。中壢警方據報後在2小時循線將涉案的李、邱2人逮捕到案。

桃檢調查，邱男等人坦承犯行，辯稱是為討回坐檯費才撂人教訓陳、羅2男，並無殺人之意圖等語，檢方審酌邱男持開山刀可預見會有致死可能，偵結依殺人罪嫌將邱男起訴，其餘10人則依傷害致死罪提起公訴。

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