老醫師涉詐健保千萬遭收押　全靠她揭穿「遊民往生者」都被當人頭

▲老醫師曾義良涉嫌用遊民老人家的健保卡詐領補助千萬元，遭法院裁准羈押禁見。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

宣稱擁有美國醫學博士的老醫師曾義良，多年前回台開設「台美診所」，涉嫌長年收集遊民以及安養中心老人家的健保卡，定期刷卡偽造看診開藥紀錄，藉此詐領健保補助，直到去年有細心社工發現遊民的健保卡早就放在診所而提出檢舉，台北地檢署懷疑曾義良多年來詐保上千萬元，將他聲押禁見，19日晚間獲法官裁准。

台美診所位於台北市中山北路六段，招牌包含內科、兒科、氣喘、鼻喉、皮膚等多項專科，診所規模不大，僅80歲的院長曾義良1名醫師，2020年間，1名社工陪同扶助個案前往看診時，發現案主的健保卡竟然一直都放在診所，覺得奇怪，因此偷偷觀察並詢問案主後提出檢舉。

健保署行政稽查發現，多名沒有抽菸習慣的民眾，竟然有定期接受戒菸治療紀錄，被揪出沒有實際看診的民眾表示，受到診所說刷卡就能換現金200元到400元、或者取得保健食品所吸引，所以提供健保卡讓診所使用。

檢警追查懷疑，診所長年偽造民眾就醫領藥紀錄，不只遊民，曾經跟著安養中心一起去做健檢的老人家們，都成了詐領健保人頭，就連已經往生的也有看診紀錄，估算遭詐保金額上千萬元，不過檢察官林逸群18日指揮刑事局展開搜索拘提行動時，曾醫否認所有犯行，曾醫因此被依詐欺、偽造文書等罪聲押禁見，法官在19日晚間裁准。

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