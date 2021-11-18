不只瑪莎惡少博弈集團有賓士　警破犯罪集團扣622萬現金及雙B名車

▲刑事局中打破獲2犯罪集團，王姓主嫌遭移法辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心18日宣布偵破2幫助詐欺犯罪集團，原來葉姓、王姓男子為首的集團，分別販售被害人個資及提供電信話務系統平台給跨境詐欺機房，遭警方溯源盯上，認為都屬詐欺共犯。警方也查扣622萬多元現金及2輛雙B百萬名車，警詢後依組織等罪嫌將葉、王共7人送辦。

▲▼警方現場查扣現金等相關贓證物。（圖／民眾提供）

刑事局中打長期分析跨境詐欺機房犯罪模式，鎖定販售國內電信話務平台及民眾個資犯罪集團監控。經追查發現，葉姓男子等人販售被害人個資（俗稱「菜商」）給跨境詐欺機房，同時機房也向王姓男子等人籌組的電信話務平台系統犯罪集團，承租介接國外VOS群發系統，撥打被害人電話行騙，同時躲避警方查緝。

▲▼詐騙集團以雙B名車代步。（圖／民眾提供）

刑事局偵六大隊專案小組經報請台中地檢署檢察官指揮，經長期監控認為時機成熟，會同台中霧峰分局、南投縣刑大、草屯分局、少年隊，分別在今年9月30日及10月20日，兵分多路前往台中市太平、霧峰、清水、沙鹿等處進行搜索。除逮捕29歲葉男、28歲王男共7人外，還扣得622萬多萬現金、存摺22本、金融卡19張、iphone19支、筆電、電腦以及賓士、BMW轎車各一輛，市價共480萬元。

警方表示，相關人在警詢後已依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌移送法辦。另外也提醒民眾，販售民眾個資及電信話務平台系統供跨境詐欺機房仍屬參與共同詐欺犯罪，切勿心存僥倖從事不法活動，以免觸法。刑事局會持續系統性打詐，讓機房、水房及車手無所遁形外，抓菜商、斷話務亦為打詐目標，讓詐欺犯罪無計可施。

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