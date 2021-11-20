情侶雙載出遊鑽車縫闖對向道　下一秒慘遭賓士撞飛影片曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子20日上午騎乘機車搭載鄭姓女友行經八德區長興路時，從車陣中穿出時與對向賓士車發生碰撞，當場2人慘遭撞飛倒臥地上，案發後，2人身體多處遭擦挫傷，所幸意識清楚，但機車已嚴重毀損，賓士車左側也受到撞擊毀損，警方到場為雙方駕駛酒測，酒測值均為零，警方除將2名傷者送醫治療外，將針對相關肇責進行調查釐清。

▲桃園市范姓男子20日上午騎稱機車行經八德區新興路時，與對向賓士車發生碰撞，當場被撞飛。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市范姓男子20日上午騎稱機車行經八德區新興路時，不慎與對向賓士車發生碰撞，機車被撞得支離破碎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，20日11時許，范姓男子與鄭姓女友（均20歲上下）共乘機車行經八德區新興路1498號路口處，因車流停等紅綠燈，范男從車陣中鑽出，此時由長興路左轉進入新興路口一輛由20歲邱姓男子駕駛的賓士車迎面而來，范男來不及閃避被當場撞飛，機車彈出十餘公尺外。

▲桃園市范姓男子20日上午騎稱機車行經八德區新興路時，與對向賓士車發生碰撞，賓士車左側有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，路人趕緊將2名受傷騎士扶離道路，2人身體多處擦挫傷，其中范姓男子大腿傷勢較為嚴重，所幸意識清處，八德警方到場後為雙方進行酒測，酒測值均為零，其中機車嚴重毀損，賓士車左側也有撞擊毀損痕跡。

因2名機車騎士目前還未到警局製作筆錄，八德警方將調閱路口監視畫面，以釐清車禍意外相關肇事責任與後續賠償事宜。

【更多新聞】

►少女涼亭避雨遇變態男強摸大腿下體 友人到場解圍色狼判刑7月

►3歲女慘遭狠父「不求人」虐打 板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

►桃園復興區發放回饋金5千元！創歷年最高紀錄 1萬2491人受惠