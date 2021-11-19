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社會 社會焦點 保障人權

遊民看病驚見貓膩！老院長帶頭爽A健保補助金　涉詐領遭聲押　

記者黃宥寧／台北報導

刑事局偵查第四大隊去年11月接獲健保署通報，北市士林區台美診所，曾姓院長與陳、鄭姓員工共4人，涉嫌以遊民看診或戒菸門診為由，說服對方交付健保卡，並給予現金200元至400元、保健食品做為報酬，以此方式盜刷健保卡，詐領健保補助金，隨即成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官林逸群指揮偵辦。

▲▼ 利用遊民當人頭詐騙健保補助金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林台美診所利用遊民及民眾，盜刷健保卡詐領健保補助金10餘萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查第四大隊第二隊指出，去年11月接獲健保署通報表示，本來追蹤1位遊民看診紀錄，豈料遊民卻稱「我有就診過一次」承辦人員驚訝查閱，發現該遊民有10幾次刷健保卡記錄，進一步詢問，遊民才吐露，將健保卡交付給士林區台美診所後，可以獲得200元到400元現金，診所也會給他保健食品等。

▼診所詐領健保補助費手法曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼詐領健保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案小組經多月追查，發現至少有10位民眾前往該診所刷健保卡，甚至也有不知情民眾的健保卡遭診所盜刷就醫紀錄，再向健保署虛報診療費及健保補助金得利，初估該診所一年可領到500萬元的健保補助金，其他詐領金額仍待清查中。

18日專案小組持搜索票、拘票，到台美診所搜索，查扣健保卡23張、病歷資料1批、帳冊1本、銀行帳戶2本、提款卡1張、電腦1組等證物，並拘提診所80歲曾姓院長、3位員工、10位民眾到案，10人坦承獲利近20萬元。

全案訊後，以詐欺、醫療法等罪嫌移送法辦，檢方漏夜複訊後，陳姓員工、鄭姓員工各以5萬交保並限制住居、至於曾姓院長有滅證、勾串共犯及證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見，目前正在開羈押庭。
 

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