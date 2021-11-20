少女涼亭避雨遇變態男強摸大腿下體　友人到場解圍色狼判刑7月

▲桃園市楊姓男子去年12月間在桃園區某涼亭見少女獨自一人，上前搭訕竟伸出狼爪竟撫摸大腿與下體處強制猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年12月外出因下雨在桃園區某公園涼亭躲雨，見少女獨自喝悶酒，趁機搭訕並要求將少女加入Line好友，並將少女強拉至身旁勒頸佯稱要少女當他情人，隨後伸手撫摸少女大腿與下體等處，少女扭動身體大喊「不要」，少女擔心楊男會攻擊他不敢拒絕，趁機撥打電話給好友求助，2名男子到場後幫少女解圍並報警處理；桃園地院法官審理時，楊坦承犯行，但未獲少女與母親原諒，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，還可上訴。

檢警調查，已成年的楊姓男子於去年12月15日晚間8時35分許，手持雨傘外出，因下雨步行至桃園區某公園涼亭內，見少女獨自在涼亭內飲酒，趁機與少攀談，藉機詢問少是否要抽菸，少女坐到楊男身旁約40公分位置坐下，並接手楊遞送香煙與打火機。攀談中，楊獲悉少女僅為15歲還是學生，楊見四下無人，認為其年幼可欺伸出左手拉住少女右手靠近其身旁，辯稱這樣比較溫暖。

楊男變本加厲，強拉少女靠近身體，不顧其揮手抵抗，詢問可否當朋友，少女拒絕後，再度詢問可否把少女加入通訊軟體LINE之好友，少女擔心受害佯稱同意，趁機撥打LINE向黃姓好友求助。

楊男見少女願意加他為好友後又說，「我們可以當情人」等語，少女再次拒絕後，楊以左手勾住少女脖子，並以右手撫摸其右大腿，少女擔心楊會以雨傘對其攻擊不敢反抗，僅伸手將楊右手拍掉，但楊再度伸手觸摸並少大腿還往下體方向移動，過程中少女身體不停扭動並持續稱「不要」，但楊仍持續強制猥褻約10分鐘。少女的黃姓男性友人會同另1男子趕抵公園點查看時，楊打算離開但遭黃男等友人攔下報警。

法官查出，楊男以手觸摸少女大腿至陰部過程並非短暫碰觸，而係透過撫摸方式，依一般社會通念實認足以誘起、滿足、發洩人之性慾而達「猥褻」行為之程度。楊男顯然係利用涼亭內四下無人並以其左手勾住告訴人脖子，不顧少女意願為滿足自己性慾而對告訴人為強制猥褻行為。

法官審酌，楊男與少女素不相識，為滿足一時性慾，對正值青春期之少女強制猥褻，嚴重侵害其性自主、身體自主權行為，對少女身心造成相當程度不良影響，楊男雖坦承犯行，非無悔意，但因未獲得少女與少女之母原諒，依故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，全案還可上訴。

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