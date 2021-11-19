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社會 社會焦點 保障人權

富少全身傷被丟包內幕曝！先嫖再搶還爽喊：下一攤找烏克蘭妹

▲▼有錢人,主管。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲台北盧姓富少佯裝性交易卻夥同友人打劫應召女，遭應召業者毆打報復仍死性不改。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

盧姓富少3年前渾身是傷地被丟包路邊，卻對到場警察表明不提告，警方追查，原來盧男涉嫌夥同友人洗劫應召女，完事後還說想再去一攤，「我要俄羅斯妹」，因此遭應召業者痛毆報復，去年盧男又把酒醉傳播妹帶回家，拉她的手指解鎖網銀APP盜轉6萬元，事後還試圖用60萬和解，台北地檢署19日依搶奪等罪起訴盧等3人。

盧男的父親在台北市內湖區經營國際知名運動器材通路店，2019年8月間，被人發現倒臥新北市中和區景平路上，民眾趕緊報警處理，但傷痕累累的盧男不願說明遭遇，且表明不追究，警方直覺可疑，調閱路口監視器，找到盧男是被從1輛白牌出租車上丟包路邊。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲盧男曾提供臉書帳號供應召業者查核身分，疑似因此遭業者鎖定身分擄走痛毆。（圖／pixabay）

白牌車駕駛被約談到案後否認涉案，不過他透露在車上聽到押著盧男的人對話，知道盧男好像白嫖應召女還強盜財物，而且其實白牌車司機群組間，早有在流傳疑似盧男和同夥之間的LINE對話截圖。

辦案人員找到LINE對話截圖，勾稽發現盧男和同夥在4人群組內討論洗劫應召女的過程，除了盧男和王姓男子在對話中有被直接點呼本名外，另外還有疑似王男的姐姐負責與應召站相約性交易地點，並提供盧男的臉書帳號，供應召業者查核確認不是警察在釣魚辦案。

▲▼喝酒,喝醉,酒醉,撿屍,示意圖。（圖／視覺公國）

▲盧男搶奪應召女財物後，還要求繼續下一攤，並指定要找俄羅斯妹。（示意圖／視覺公國）

至於盧男則是負責進去性交易，同夥還告訴盧男「先給她3000元，可以再拿回來」，王姓男子則埋伏在外，等盧男完事後闖入行搶，可是他們首次計畫失敗，盧男因鐘點到了必須離開，王男來不及進房，8月間再次著手時，才對1名租屋營業的外籍應召女行搶成功，盧男還洋洋得意地在群組表示，可以馬上繼續「下一攤，可不可以找烏克蘭妹」。

辦案人員親自探訪事發的萬華區某大樓，發現遭搶的外籍應召女已匆忙搬離，但管理員對當天見到的2男衝進電梯逃走等情節，以及盧男、王男手機使用網路的基地台位置，都和LINE對話過程一致，加上王男姊姊提供業者查核的臉書帳號，確實是盧男所有，但因盧男等人否認犯行，始終不透露群組第4人身分。

▲洪姓男子去年10月透過網站以2500元全套服務與女子性交易，事後卻遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲酒醉傳播妹被盧男偷拉手指去解鎖手機網銀，存款遭盜6萬元。（示意圖／pixabay）

沒想到就在檢察官耗費時間偵辦期間，盧男又在2019年4月的某天，帶著喝得爛醉的傳播妹回到大安區住處，趁傳播妹睡著時，拉她的手指打開手機指紋鎖、網銀APP，操作轉出6萬元，等傳播妹醒來，盧男佯稱傳播妹喝太醉，走路東倒西歪，一路掉東西，傳播妹信以為真，另外去辦了新手機，登入網銀才發現戶頭都被詐領一空，檢察官再次利用基地台紀錄，查出傳播妹手機曾到過盧男家中，並曾傳LINE給主管表示已到客戶家。

雖然盧男事後為了這筆6萬元的盜轉網銀存款案，找父母出了60萬元與傳播妹談和解，傳播妹也表示不再追究，但因相關刑責非告訴乃論，檢察官最後將盧男和王男、王男姐姐分別依搶奪、電腦詐欺等罪提起公訴。

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