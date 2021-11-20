麥當勞「新規定曝光」　他掏錢認了！鄉民崩潰：現在才知道

▲麥當勞24日起，小杯玉米湯還漲7元！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

麥當勞有29項產品將喊漲，連餐具也需收費？一名網友透露，19日晚上在麥當勞買玉米濃湯，意外得知湯匙要另收費1元，讓他驚訝求問「有人知道何時開始湯匙要錢的嗎？」不僅如此，24日開始，玉米濃湯大杯調漲3元，小杯則是貴7元，價格分別是55與40元。

一名網友在PTT驚呆表示，19日去麥當勞吃晚餐，其中點了一杯玉米濃湯，店員卻特別詢問一句「要不要買湯匙？」聞言，原PO當場愣呆了，店員則解釋「現在湯匙要1元加購，不然就要用喝的。」

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聽見此條新規定，讓原PO感到非常不滿，但依舊選擇掏錢買湯匙，「這麼燙誰用喝的啦？有人知道何時開始湯匙要錢的嗎？」文末，原PO也PO出發票，果真有一條「餐具1元」的明細。

▲麥當勞湯匙要另收1元！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友熱議，「喝玉米湯哪需要湯匙」、「現在才知道要收錢了OAO」、「實在無言...要撈玉米粒的請加價GO」、「你可以自己帶」、「不過現在玉米也很少，附吸管比較好」、「以後進去吹冷氣上廁所也要收錢嗎」、「以後會不會連紙盒都要錢吧」。

畢竟一次性塑膠餐具，確實不環保，另一派網友直言收費可接受，「使用者付費，合理」、「店員要給我我都不要耶...太浪費了」、「台北市才要吧」、「有的店要，有的不用」、「我今天買沒有加錢啊」、「麥當勞的塑膠湯匙是可以重複使用的，麥當勞本就不環保，沒內用餐具，只有一次性包裝， 免費的就不會珍惜」、「7月開始，北市府委外的美食街餐具要收錢，看你是不是去這種」。

另外，本站報導，麥當勞24日起也將調漲部分產品價格，主餐單點部分僅剩薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，嫩煎雞腿堡則調降2元，其餘調升1至5元，配餐同樣價格不變，但因主餐喊漲超值全餐也會跟漲，像是人氣薯條、雞塊、大麥克等皆變貴。

點心飲料類則共計14品項調漲、9品項調降，剩餘15品項維持不變，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元，還有汽水、紅茶等同樣也是最多漲5元，不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

除外，早餐限定小杯「套餐咖啡」、「12塊麥脆雞腿分享盒」與「黃金派對分享盒」同步於11月24日起停止販售，並推出「30塊麥克雞塊分享盒 」及「雞塊雞腿分享盒」提供新選擇。

▼一派網友支持，收費才能達到減塑！（圖／翻攝PTT）



▼ 麥當勞漲價一次看。（可點圖放大／業者提供）

