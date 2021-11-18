麥當勞漲價 「漢堡王恐跟進」　業者鬆口：審慎評估中

▲外傳漢堡王將跟進漲價？漢堡王回應了。（圖／業者提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

台灣麥當勞今（18）日宣布，11月24日起調整部分產品價格，一口氣29個品項都漲價，漲幅最多到7元。消息一出，消費者也討論擔心其他速食業者是否會跟進？目前漢堡王表示，「進口物料確實大漲」，不過針對漲價，漢堡王內部尚在審慎評估中，還沒有漲價動作。

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，將自11月24日凌晨0時起調整部分產品價格，主餐一口氣喊漲15個品項，調升1至5元；點心與飲料則有14個品項調漲，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元。不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

▲麥當勞漲價品項價格一次看。（※點圖可放大）

麥當勞宣告後，也傳出其他速食業者如漢堡王擬調漲，《ETtoday新聞雲》向漢堡王求證，漢堡王表示，近期國外進口物料確實大漲，漲價很兇，像是部分牛肉就漲30%；但「內部尚在審慎評估中，尚未有調漲動作。」

另外繼光香香雞表示，原物料成本持續提高，但尚未確定漲價時間及漲幅如何，內部仍在討論中。拿玻里則說，因應原物料成本提高，「有機會漲價」，但時間等細節內部仍在討論當中。

而摩斯漢堡表示「目前沒有漲價計畫」；肯德基則尚在確認中。

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