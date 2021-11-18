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不只麥當勞！鼎泰豐悄公告「11／11起漲價」一半菜單　最多貴15元

▲▼無法提供內用的鼎泰豐，外帶還是很熱門，不少民眾排隊準備領取餐點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲鼎泰豐也悄悄公告漲價。（圖／記者謝盛帆攝） 

記者許力方／台北報導

漲聲響起！王品集團開出漲價第一槍後，各大餐飲業蠢蠢欲動，速食龍頭麥當勞今也宣布11月24日起調漲部分產品價格，有老饕發現，其實國際知名小籠包店「鼎泰豐」早在月初就悄悄公告，於11月11日起調漲部分品項單價，估約有一半都調整，小菜漲幅最大，貴了15元，最受客人喜愛的炒飯也普遍漲10元，平均下來整體漲幅約3%。

鼎泰豐於5日在官網公告，指因應各種原料與營運成本持續增加，自110年11月11日（星期四）起，調整部分品項單價。這波漲價約佔總體菜單約一半，平均調整幅度大約是3%，其中以開胃小菜類漲幅最大，從70元調漲15元到85元，而頗受客人喜愛的炒飯類也都漲10元，蝦仁炒飯則漲20元，炒菜類有漲，小籠包一籠漲10元，換算下來一粒就要多1元，鼎泰豐強調，最主要是2014年7月至今小菜已經7年沒有調整餐點價格，不得已才調漲，而上一次大規模漲價則是2018年6月。

▼鼎泰豐最受歡迎的小籠包、炒飯都變貴了。（圖／記者許力方攝）

▲▼鼎泰豐，小籠包，炒飯。（圖／記者許力方攝）

▲▼鼎泰豐，小籠包，炒飯。（圖／記者許力方攝）

事實上，「鼎泰豐」以美味征服世界，全球各地都有分店，堪稱是餐飲台灣之光，上一次大幅調漲是在2018年，共有70個品項調漲，漲幅從4%至37%不等，引發熱議。鼎泰豐當時稱，是因食材和檢驗成本增加而調漲，大多調漲5至10元不等，包括小籠包、苦瓜排骨湯、炸醬麵、乾煸四季豆等，其中又以番茄豆腐蛋花湯漲幅最高，中碗從120元變160元，漲幅33%，大碗從160元調漲為220元，漲幅37%。

鼎泰豐過去這波大規模漲價一反以往反彈聲浪，被網友一致大讚「支持良心企業」，讚同鼎泰豐是國標、飯店等級，「這種價錢不貴啊！番茄湯到處都有，客層不同，選擇自己可以負擔的消費啊」，認為鼎泰豐員工待遇好，「賣貴我覺得很合理」、「同意，反應在員工薪水，推」、「外國朋友來必帶去吃，從來沒讓我們失望過」、「其實賣貴一點也好，叫我們這些懂得尊重專業，又願意支持良心企業的人，可以少排一點隊，就吃到鼎泰豐，那不也美事一樁嗎？」

▲▼鼎泰豐漲價。（圖／鼎泰豐官網）

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