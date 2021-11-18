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哪家速食店炸雞最強？　網推21世紀：好吃到連吃一週

▲肯德基，肯德基炸雞，肯德基薯條，肯德基餐，KFC。（圖／路透社）

▲炸雞熱量高，仍有很多人愛吃。（示意圖／路透社）

記者李芷萱／綜合報導

你最愛吃哪家速食店的炸雞？近日有網友分享吃完麥當勞、拿坡里、肯德基等多家速食店炸雞的心得，並詢問大家「心目中覺得最好吃的炸雞店是哪一間？」掀起一陣熱議。許多人認為原PO沒有列出來的胖老爹最優，還有不少網友大推21世紀：「好吃到連續一個禮拜每天狂吃。」

原PO在《Dcard》指出，肯德基的炸雞是他心中第一名，還固定推出不同口味，至於很多人喜歡的拿坡里炸雞，他認為吃起來很「唰嘴」不過偏普通，摩斯漢堡的炸雞很像肯德基的薄皮炸雞，麥當勞則是每隔一段時間會想回味，但吃完又覺得很普通，好奇其他網友最喜歡的哪一間的炸雞、心中最好吃的速食店炸雞排名。

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雞,炸雞。（圖／達志／示意圖）

▲你心中哪一家店的炸雞最強？（示意圖／達志影像）

這篇文貼出後引起網友討論，「怎麼可以忘記胖老爹」、「丹丹的炸雞也很好吃」、「美墨炸雞大於全部」、「你把胖老爹放哪去」、「21世紀第一名」、「真心推薦沒吃過德克士的一定要試一下」、「21世紀，他的炸雞好吃到我連續一個禮拜每天狂吃」、「德克士的手槍腿吃完真的回不去」、「胖老爹超油，吃一兩塊就不行了」、「目前覺得最好吃的是21世紀，但分店真的不多」，不過也有人不認同原PO，「肯德基炸雞超柴，拿坡里＞麥當勞＞肯德基。」

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