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全聯推「平價有機蔬菜」農場曝光！預計提供超過100種蔬果

▲▼全聯推廣有機平價蔬菜，有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯合作有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

全聯以「永續農業」為概念，期望明年能實現「平價有機專賣店」，5年內有機蔬菜銷售佔比大幅成長50%，讓更多消費者可享用安全、新鮮且超值的食材。今（19）日也特別曝光位於台南柳營合作的太康有機農業專區，占地面積約45公頃，24位農友進駐，種植品項約50多種，供應全聯南部約200多間門市新鮮蔬菜。

全聯為支持台灣在地農業與滿足消費者對食安的需求，以促進台灣農業產銷平衡為任務，今年提出「全聯善美的食物計畫」，從產地、配銷到消費者購買與剩食等每一個環節均做好管控，帶給大眾便宜、安全、高品質的商品。

▲▼全聯推廣有機平價蔬菜，有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯與位於台南的太康有機農業專區合作。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯聚焦有機蔬菜經營，試圖為環境、農民、消費者創造多贏，達成3大永續目標。第一因有機農業不僅可促進土壤健康、維護生物多樣性外，更因減少與農藥接觸的機率，可有效保護土地，讓生態永續。

第二為解決有機產業成本較高、農民尋找通路不易的困境，全聯透過計畫銷售、計畫生產的方式，收購品質優良的有機蔬菜，讓農民無須擔心種植的蔬菜無處銷售，反而通路保證收購後，有了穩定的收入，可致力於種植的專業，甚至提供更多就業機會，達到農業發展永續。第三全聯販售健康的有機蔬菜，可提供消費者多樣選擇、品質佳的保證，在價格上也更有優勢，成為全民都能買的起、買的到的平價有機超市，讓消費者可支持好的商品，消費永續。

業者支持本土農業發展並推廣對環境友善的栽種方式，去年本土蔬菜採購比例達8成以上，其中有機蔬菜的採購噸數近9500噸，約占1成4，有機蔬菜契作面積有600公頃，顯示有仍有相當大的成長動能。

▲▼全聯推廣有機平價蔬菜，有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼有機農場的菠菜幼苗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推廣有機平價蔬菜，有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

全聯指出，目前已全面導入有機認證專區門市，提供超過100種商品選擇，明年預計打造「善美的」有機蔬菜品牌，網羅各地特色農場，包括北桃園、中西螺、南柳營3大區域農場，確保供貨穩定、品項多元，以量制價，並兼顧品質，為的就是能讓消費者方便購、便宜買，且不需特別加入會員就能吃到平價的有機蔬菜，共同守護消費者的健康。

不只如此，全聯有機蔬菜大不同的秘訣是後端強大的冷鏈系統，持續保鮮，像是在田間進行溫度的管理，只要蔬菜送到集貨中心後隨即預冷以去除田間熱，接續全程低溫處理，送入12~18度C的冷藏車，而嚴選的三大農場皆鄰近生鮮蔬果處理廠，可加快運送時程，減少鮮度流失，廠內溫控20度C以下，確保有機蔬菜新鮮抵達門市販售。

▲▼全聯推廣有機平價蔬菜，有機農業專區曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲農友賴東卿提到，有幾菠菜種苗28天就能採收，年耕作次數增加。（圖／記者林育綾攝）

其中位於台南柳營、與全聯合作的太康有機農業專區，自2008年開始規劃建設，2010年啓用，占地面積約45公頃，是全國第一座公辦有機農業專區，以積極推動經營型態的轉型，以改善天候不佳災害頻繁、勞動人口高齡化以及缺工為目標，逐年增加温網室設施的搭建，現有近30棟溫室，累計5公頃之規模，劃分35個生產區塊，有24位農友進駐，種植品項約50多種，像是青江菜、黑葉白菜、山茼蒿、菠菜等，可終年生產葉菜、瓜果類等產品，供應區域為全聯南部約200多間門市。

全聯與太康有機專業區合作後，夏季需求量大時能穩定供貨，像是青江菜、小白菜、黑葉白菜、小松菜，一周約可供應3萬包的貨量，至於冬天葉菜類大出則可供應一周6萬包的數量，當其他葉菜類大量產出時，也採用根莖類、瓜果類來規劃，豐富有機商品架上的種類，確保冬、夏有機產品不缺貨。

同時，太康有機專業農區也透過與全聯的交流，引進新穎的設備及鼓勵青年返鄉務農，透過世代交替，創新思維及開闊的視野提高農業競爭力，現在專區經營主力以55~65歲世代為主，45歲以下的新農人已逐年增加至25%，讓台灣農業技術可持續接軌，力拼農業升級。

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