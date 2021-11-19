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為水雉寶寶犧牲3分之1產值！農友被笑傻瓜　全聯以1倍市價採購

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲為搶救水雉鳥生存危機，全聯推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」。左至右：全聯福利中心副董事長謝健南、台南市長黃偉哲、農友林丙火。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

水雉鳥被毒到眼瞎、中毒、棲地減少而亡，全台一度只剩50隻！全聯期望藉由「老鷹紅豆」的成功經驗，推廣守護水雉鳥的「官田菱雉菱」，更以超過1倍市價來採購。剛開始只有1位農友林丙火加入，他還被人笑是傻瓜，因為採用的生態農法，讓菱角產值只剩3分之1；如今3位農友一同守護水雉鳥，耕作面積增加，鳥也從50隻增到全台南有1741隻之多，光是2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。

▲▼農友林丙火守護水雉鳥，採用友善耕種農法，契作田區成功孵育了水雉鳥寶寶。（圖／全聯提供）

▲農友林丙火守護水雉鳥，採用友善耕種農法，契作田區成功孵育了水雉鳥寶寶。（圖／全聯提供）

全聯「老鷹紅豆」拯救老鷹生存危機，達到生態保育、農民收入、消費者安心食材、通路好感度等多贏局面。剛開始契作面積僅有25公頃，現在已擴大到220公頃，截至2021年上半年，已有超過200位農民共同參與，全系列老鷹紅豆商品從推出至今，銷量已超過2900萬，營收超過15億。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」田區，如今有大批水雉鳥飛翔。（圖／記者林育綾攝）

而當時的老鷹紅豆發起人之一，也就是屏科大鳥類生物資源博士生林惠珊，在後來牽線得知了「水雉鳥危機」，由於棲息於菱角葉上的水雉鳥，喜歡在菱角葉上漫步、覓食、築巢、繁衍下一代，但卻遇到菱角田愈來愈稀少的問題；加上不少農民會施用加保扶與托福松等農藥，當作毒餌，企圖讓水雉鳥眼瞎、中毒，藉此來防治鳥害。

有的甚至因鳥網纏繞而死亡，使得全台水雉鳥族群量大幅下降，一度只剩下50幾隻，而台南官田因菱角產業仍存在，成為台灣水雉鳥僅剩最後的避難所。為了搶救生態瀕危的水雉，後續在林務局、台南市政府、濕地保護聯盟、全台鳥會、官田水雉園區等多方單位的串聯下，積極搶救展開棲地復育計畫。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼友善耕種的「官田菱雉菱」契作田區，產值只有一般菱角田的3分之1，卻能達到生態平衡永續，產物也無毒更安心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

2010年則在林務局的支持下，由慈心有機發展基金會提出「綠色保育標章」，推動菱角的友善耕作，以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式，像是田區從友善野生動物做起，田埂邊種了不同的掩蔽植物，讓其他生物有棲息地；更讓蛇自由出沒，因可有效抑制鼠類數量。

而許多農民討厭的「福壽螺」，在菱角田區則化身為「清道夫」，友善耕作的方式便是將福壽螺撈到浮萍較多的區域，把會影響菱角生長的浮萍吃掉，讓福壽螺也成為田區的幫手。在一連串的各方努力、長期監測下，全台南水雉鳥的數量在2019年從50隻大幅上升到1741隻之多，而官田就佔將近1500隻。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲農友林丙火為了維護生態選擇友善耕種，導致產值和收入減少，剛開始被笑傻瓜。（圖／記者林育綾攝）

雖然中毒威脅逐漸減輕，不過水雉鳥依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、人才缺乏，導致產業經營相當困難。全聯得知目前菱角產業的困境，有菱農為了水雉堅持友善耕作，卻缺乏銷售通路，因此決定效法老鷹紅豆的成功經驗，為優雅的水雉鳥、好吃的菱角謀出路，全新品牌「官田菱稚菱」便應運而生。

老鷹紅豆的產值，只有一般紅豆產值的一半；而菱角的狀況更艱困，因為使用友善耕作農法的產值，僅有一般農法的「3分之1」。全聯從2019年開始推廣「官田菱雉菱」，「官田菱雉菱」推廣初期，剛開始只有1位農友，也就是綠寶田農場主人林丙火投入友善耕種的行列，那時他常被笑是「傻瓜」，因為很少人會為了維護生態，犧牲自己的產值收入。

▲▼農友林丙火守護水雉鳥，採用友善耕種農法，契作田區成功孵育了水雉鳥寶寶。（圖／全聯提供）

▲農友林丙火守護水雉鳥，採用友善耕種農法，契作田區成功孵育了水雉鳥寶寶。（圖／全聯提供）

不過林丙火用行動影響其他農民，到現在已經有3位農友一同加入守護水雉鳥，耕作面積從1公頃增加到3公頃，光是2021年在契作田區，就成功孵化出117隻水雉寶寶。

林丙火說，自己都會忠實紀錄田區內每一巢、每一隻水雉寶寶的孵化過程，為了拍到下蛋的瞬間，會計算好水雉鳥可能下蛋的日期，還把3台自動相機同時放置在菱角田的巢旁拍攝，比記錄自己老婆生孩子還認真，也拍下每一隻幼鳥寶寶剛開始搖搖晃晃學走路的那一刻。

他也提到，雖然老鼠會吃菱角，會造成產量損失，但只能放寬心看待，「因為老鼠家族進駐，其實也幫忙吃掉一些福壽螺」，他認為，每個動物在菱角田扮演著維持生態平衡的角色，也都像他們的家人，對夫妻倆來說，種植菱角更是為了保育類水雉鳥做窩築巢時打造一個安心的家，創造濕地的永續跟生態平衡。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯以「比市價高1倍」的價格來採購友善耕種的菱角。（圖／記者林育綾攝）

全聯商品部生鮮採購課副理何德龍也透露，全聯用「比市價多1倍」的價格來採購支持，他還笑說，包括農友、屏科大的惠珊，還有全聯自己，這種執著且帶著傻勁的阿Q精神才促成此事，認為是「情感無價」的「3Q精神」。

目前全聯也持續開發菱角相關商品，讓更多人認識且喜歡菱角，去年於100間門市率先限量販售生鮮菱角。包含去殼菱角、帶殼菱角2款商品，約賣出7000包，使用近3000斤，今年則增加至300間門市販售，使用量雙位數成長。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯也持續開發菱角相關商品，推廣「官田菱雉菱」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

此外，同步強化菱角在調理食材的運用，提高消費者接受度，年初推出元寶豬肋排、菱角佛跳牆，將鬆軟的菱角入菜，消費者也只需覆熱即可品嘗。10月起則有季節限定的「菱角日式咖哩」，使用新鮮蔬菜溫火慢熬，搭配口感軟嫩的國產豬肉，加上菱角獨有的口感，主打「零廚藝上菜」；另一款則是「菱角排骨酥湯」，充分展現去殼菱角的綿密風味。

全聯提到，「官田菱雉菱」系列商品上市至今已有超過1000萬的銷售成績，目標每年可有雙位數成長，未來可望再造穩定農民生計與平衡生態的最佳典範，全聯攜手農民堅守這塊土地的生態與食安，讓消費者買的安心，吃的健康。

屏科大鳥類生物資源博士生林惠珊也不斷強調，守護土地和生態保育，是要靠我們「吃出來的」，她認為選擇友善耕種的產物，也就是在守護水雉鳥，守護生態，守護我們的家園。

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯「官田菱雉菱」系列商品在部分店家限量販售。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為搶救水雉鳥生存危機，全聯期望以老鷹紅豆經驗，推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」，剛開始只有1位農友加入，如今有3位，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶。（圖／記者林育綾攝）

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