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全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

▲▼全聯與家樂福，誰會是最後霸主？話題引網友熱議。（圖／業者提供）

▲全聯與家樂福，誰會是最後霸主？話題引網友熱議。（圖／業者提供）

記者邱晟軒／台北報導

國內零售市場震撼消息頻傳！家樂福先是併購頂好Wellcome超市，全聯日前也出手收購大潤發。對此，就有網友好奇發文詢問「台灣大賣場最後的霸主會是誰？」貼文曝光後引發熱議。

有一名網友在批踢踢八卦板以「全聯跟家樂福誰會是最後的霸主」為題發文指出，中型超市起家的全聯，近年來越開越多家，日前甚至出手要買下大潤發，如此中、大型兩種通路都齊備了；至於大型量販店家樂福，之前買下了頂好超市，這樣也是大、中型的通路都有了，「這兩家最後總會一戰吧？鄉民比較看好哪一間？」

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▲▼全聯與家樂福，誰會是最後霸主？話題引網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲多數網友一致認為全聯會成為最後霸主。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，引起許多網友一致認為全聯會成為霸主，紛紛回應，「家樂福看不到全聯的車尾燈了吧」、「全聯吧，太誇張了」、「如果法商撤離臺灣，那就是全聯了」、「我挺全聯好了」、「全聯最穩」、「全聯全台1000多家，已經贏了」、「全聯早就贏了」、「看今年營收如果差太多，家樂福應該是明年退出台灣」、「以普及率來看，是全聯」。

▲▼家樂福雙11。（圖／業者提供）

▲國內零售業之戰，引熱議。（示意圖／業者提供）

針對國內零售龍頭之戰，本站日前也曾報導過，「家樂福、全聯怎麼選？　鄉民竟『一致不推它』：遲早會被反噬」指出，有網友在批踢踢發文指出，看到很多人在黑全聯，但不管怎麼努力，「家樂福在生鮮跟日用品上，最後一定會被全聯打爆！」

該網友表示，現在誰買個日用品還要去家樂福？「被逼著繞完整個賣場才結帳，是傻了嗎？」大量採購只是小家庭的假日消遣模式，而全聯的消費模式最正常的模式，半小時內就可以完成購物。他強調，全聯價格再怎麼黑一定也比超商便宜，想要大量採購也可以滿足，家樂福反而是其他購物需求才會去，購物模式與設點全聯都贏家樂福很多。

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